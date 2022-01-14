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Почему нельзя есть сыр каждый день
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Сыр — полезный и любимый многими продукт. Особенно полезен он зимой. Но есть у него и отрицательные стороны. Что будет с организмом, если есть сыр каждый день, рассказывает врач-диетолог Андрей Бобровский.
Сыров существует великое множество — у каждого народа свои рецепты. В нем много жиров и микроэлементов. Но есть его каждый день нельзя, считает считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский, интервью с которым публикует РИА Новости.
В слишком больших количествах сыр может приводить к развитию атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также мочекаменной болезни, объяснил он.
"Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин", — сказал врач.
В состав многих сортов сыра входит большое количество соли, что тоже представляет угрозу для организма, добавил он. Если человек не готов исключить этот продукт из своего повседневного рациона, ему стоит ограничивать его употребление определенными рамками.
В умеренном количестве сыр полезен, входящие в его состав белки являются "строительным материалом" для организма и укрепляют иммунитет, продолжил врач.
"Сыр — это молочный продукт, богатый полноценным белком, аминокислотами, усвояемость этого белка высокая. Благодаря хорошему белку сыр поддерживает иммунитет, способствует хорошему функционированию всего организма, ведь белок — "кирпичики", строительный материал, из которого состоит наше тело", — напомнил он.
Кроме того, сыр — ценный источник кальция и витаминов группы B. При этом витамин B12, содержащийся в продукте, делает его особенно полезным зимой.
"Сыр — источник витаминов группы B, особенно B12. А это некий предшественник гормона удовольствия, гормона радости — серотонина. В зимний период, когда длинные ночи, небольшой световой день — это январь и февраль, — витамин B12 нормализует ритмы сна, работает в качестве средства для профилактики депрессии, которая связана с недостатком солнечных дней", — рассказал Бобровский.