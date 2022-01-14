https://uz.sputniknews.ru/20220114/pochemu-nelzya-est-syr-kajdyy-den-22188135.html

Почему нельзя есть сыр каждый день

Почему нельзя есть сыр каждый день

Сыр - полезный и любимый многими продукт. Особенно полезен он зимой. Но есть у него и отрицательные стороны. Что будет с организмом, если есть сыр каждый день, рассказывает врач-диетолог Андрей Бобровский.

2022-01-14T07:00+0500

2022-01-14T07:00+0500

2022-01-14T07:00+0500

это интересно

диетолог

сыр

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Сыров существует великое множество — у каждого народа свои рецепты. В нем много жиров и микроэлементов. Но есть его каждый день нельзя, считает считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский, интервью с которым публикует РИА Новости.В слишком больших количествах сыр может приводить к развитию атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также мочекаменной болезни, объяснил он.В состав многих сортов сыра входит большое количество соли, что тоже представляет угрозу для организма, добавил он. Если человек не готов исключить этот продукт из своего повседневного рациона, ему стоит ограничивать его употребление определенными рамками.В умеренном количестве сыр полезен, входящие в его состав белки являются "строительным материалом" для организма и укрепляют иммунитет, продолжил врач.Кроме того, сыр — ценный источник кальция и витаминов группы B. При этом витамин B12, содержащийся в продукте, делает его особенно полезным зимой.Читайте также: Поднимут иммунитет и спасут от кашля - проверенные народные рецепты

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диетолог, сыр