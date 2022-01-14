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https://uz.sputniknews.ru/20220114/pochemu-uzbekistan-ne-vstupit-v-nato-10-prichin-22193068.html
Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин
Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин
Когда Байден завел разговор о размещении западных военных баз в Центральной Азии, в Минобороны Узбекистана ответили: это невозможно. Почему?
2022-01-14T12:10+0500
2022-01-14T12:12+0500
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В Минобороны тогда заявили: размещение иностранных военных баз и объектов на территории Узбекистана запрещает ряд основополагающих документов (Конституция и концепция внешней политики страны), в том числе военная доктрина. Этот же документ гарантирует, что Узбекистан никогда не присоединится к блоку НАТО.Что же именно изложено в военной доктрине — читайте в инфографике Sputnik.
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мультимедиа , узбекистан, армия, инфографика

Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин

12:10 14.01.2022 (обновлено: 12:12 14.01.2022)
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Когда Байден завел разговор о размещении западных военных баз в Центральной Азии, в Минобороны Узбекистана ответили: это невозможно.
В Минобороны тогда заявили: размещение иностранных военных баз и объектов на территории Узбекистана запрещает ряд основополагающих документов (Конституция и концепция внешней политики страны), в том числе военная доктрина.
Этот же документ гарантирует, что Узбекистан никогда не присоединится к блоку НАТО.
Что же именно изложено в военной доктрине — читайте в инфографике Sputnik.
Почему Узбекистан не вступит в НАТО - Sputnik Узбекистан
Почему Узбекистан не вступит в НАТО - Sputnik Узбекистан
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