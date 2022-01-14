https://uz.sputniknews.ru/20220114/prezident-nagradil-luchshix-voennyx-za-30-let-nezavisimosti--foto-22202502.html

Президент наградил лучших военных за 30 лет независимости — фото

Президент наградил лучших военных за 30 лет независимости — фото

Президент заявил, что с учетом тревожных событий в мире и регионе, Узбекистан будет укреплять оборону своих границ.

2022-01-14T18:28+0500

2022-01-14T18:28+0500

2022-01-14T18:28+0500

общество

президент

независимость

военные

награждение

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили звания, ордена и медали. Подарок ко Дню защитников Родины был был вручен каждому лично из рук главы государства, сообщили в его пресс-службе.Глава государства пожелал, чтобы награда придала еще больше сил и энергии, мотивировала на достижение новых побед. При этом он подчеркнул, что народ республики гордится своими защитниками и уверенно смотрит в завтрашний день.В ходе традиционного заседания Совета безопасности, которое прошло накануне, говорили о проделанной в сфере работе и задачах на перспективу.Наметили, в частности, планы по укреплению мощи Вооруженных сил, развитию всех направлений военной науки и подготовке кадров. По итогам анализа событий, происходящих в мире и регионе, принято решение предпринять дополнительные меры для неприкосновенности границ Узбекистана. "Мы верим только в свои силы", — заявил Мирзиёев.В ходе встречи были озвучены цифры и факты, характеризующие реализацию принципа "Во имя чести и достоинства человека". К примеру, за последние пять лет около 10 тысяч военнослужащих получили жилье по льготным кредитам. В центре внимания и вопросы трудоустройства и медицинского обслуживания отслуживших военных.

https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-gotov-vnov-provesti-voennye-konkursy-armi-v-2022-godu-21934970.html

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президент, независимость, военные, награждение