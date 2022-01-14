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Президент наградил лучших военных за 30 лет независимости — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев наградил военных
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент заявил, что с учетом тревожных событий в мире и регионе, Узбекистан будет укреплять оборону своих границ.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили звания, ордена и медали. Подарок ко Дню защитников Родины был был вручен каждому лично из рук главы государства, сообщили в его пресс-службе.
К сожалению, собрать всех удостоенных наград в этом зале невозможно. Но я искренне поздравляю всех награжденных и тех, кто не смог присутствовать здесь сегодня, с высокими званиями, орденами и медалями нашего государства.
Глава государства пожелал, чтобы награда придала еще больше сил и энергии, мотивировала на достижение новых побед. При этом он подчеркнул, что народ республики гордится своими защитниками и уверенно смотрит в завтрашний день.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе традиционного заседания Совета безопасности, которое прошло накануне, говорили о проделанной в сфере работе и задачах на перспективу.
Наметили, в частности, планы по укреплению мощи Вооруженных сил, развитию всех направлений военной науки и подготовке кадров.
По итогам анализа событий, происходящих в мире и регионе, принято решение предпринять дополнительные меры для неприкосновенности границ Узбекистана. "Мы верим только в свои силы", — заявил Мирзиёев.
Важнейшая задача, которую я поставил перед военными округами, военно-административными секторами, — обеспечить единство армии с народом, способствовать делу возвеличения чести и достоинства человека. Уверен, что вы будете в первых рядах этой работы и каждым своим действием служить образцом для молодежи.
В ходе встречи были озвучены цифры и факты, характеризующие реализацию принципа "Во имя чести и достоинства человека". К примеру, за последние пять лет около 10 тысяч военнослужащих получили жилье по льготным кредитам. В центре внимания и вопросы трудоустройства и медицинского обслуживания отслуживших военных.
24 декабря 2021, 16:30