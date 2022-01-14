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Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян
Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян
По данным продаж сервиса поездок и путешествий, рост среднего чека за перелет из Москвы в Ташкент, Минск, Ош, Гюмри и Дубай составил от 22% до 34%, а в Ереван — 43%.
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Ташкент стал одним из самых востребованных авианаправлений для россиян в период новогодних праздников. Об этом стало известно из аналитики Туту.ру, предоставленной Sputnik Узбекистан.В ТОП-10 маршрутов россиян во время новогодних каникул Ташкент занят седьмое место - на столицу Узбекистана пришлось 2,6% доли пассажиров. Лидерами рейтинга стали Ереван (6,1%), Кишинев (5%), а также Баку (4,2%).На четвертом месте находится Стамбул, на пятом расположился Минск, а за ним следует Бишкек.Замыкают рейтинг рейсы в Ош, Гюмри и Дубай.По данным продаж сервиса поездок и путешествий, рост среднего чека за перелет из Москвы в Ташкент, Минск, Ош, Гюмри и Дубай составил от 22% до 34%, а в Ереван — 43%.В то же время авиабилеты на новогодние праздники бронировали около 10% самостоятельных путешественников. До пандемии этот показатель достигал отмети в 20-25%. Россия обновила правила въезда в страну &gt;&gt;Среди внутренних направлений востребованными стали маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также Сочи, Симферополем, Краснодаром и Минеральными Водами. Также в топ-10 авианаправлений у путешественников из российской столицы вошли Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Махачкала и Уфа.Отмечается, что цены на билеты по нескольким популярным направлениям на новогодние праздники в 2022 году вернулись на допандемийный уровень или немного превысили его. В частности, рост цен на авиабилеты по городам России составил 6-7%.
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авиаперелет, россияне

Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян

16:51 14.01.2022 (обновлено: 17:33 14.01.2022)
© Unsplash / Samuel’s PhotosСамолет
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Unsplash / Samuel’s Photos
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По данным продаж сервиса поездок и путешествий Туту.ру, рост среднего чека за перелет из Москвы в Ташкент, Минск, Ош, Гюмри и Дубай составил от 22% до 34%, а в Ереван — 43%.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Ташкент стал одним из самых востребованных авианаправлений для россиян в период новогодних праздников. Об этом стало известно из аналитики Туту.ру, предоставленной Sputnik Узбекистан.
В ТОП-10 маршрутов россиян во время новогодних каникул Ташкент занят седьмое место - на столицу Узбекистана пришлось 2,6% доли пассажиров. Лидерами рейтинга стали Ереван (6,1%), Кишинев (5%), а также Баку (4,2%).
На четвертом месте находится Стамбул, на пятом расположился Минск, а за ним следует Бишкек.
Замыкают рейтинг рейсы в Ош, Гюмри и Дубай.
По данным продаж сервиса поездок и путешествий, рост среднего чека за перелет из Москвы в Ташкент, Минск, Ош, Гюмри и Дубай составил от 22% до 34%, а в Ереван — 43%.
В то же время авиабилеты на новогодние праздники бронировали около 10% самостоятельных путешественников. До пандемии этот показатель достигал отмети в 20-25%.
Россия обновила правила въезда в страну >>
Среди внутренних направлений востребованными стали маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также Сочи, Симферополем, Краснодаром и Минеральными Водами. Также в топ-10 авианаправлений у путешественников из российской столицы вошли Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Махачкала и Уфа.
Отмечается, что цены на билеты по нескольким популярным направлениям на новогодние праздники в 2022 году вернулись на допандемийный уровень или немного превысили его. В частности, рост цен на авиабилеты по городам России составил 6-7%.
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