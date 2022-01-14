https://uz.sputniknews.ru/20220114/top-10-faktov-o-voorujennyx-silax-uzbekistana-22184908.html

Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана

Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана

Сразу два праздника: День защитников Родины и 30-летие создания вооруженных сил отметят в Узбекистане 14 января. Корреспонденты Sputnik подготовили для вас обзор самых интересных фактов об узбекистанской армии.

2022-01-14T08:48+0500

2022-01-14T08:48+0500

2022-01-14T08:48+0500

общество

узбекистан

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Армия Узбекистана отмечает 30-летний юбилей. Самые важные факты и достижения Вооруженных сил:1. По данным специалистов, армия Узбекистана заняла первое место среди стран Центральной Азии и 51-е место в мире – по военной мощи в рейтинге Global Firepower Index-2021.2. По данным экспертов, в армии Узбекистана 70 тысяч военнослужащих. Ее арсенал включает 194 единицы воздушной техники, в том числе:3. На Армейских международных играх АрМИ-2021 (основанных ОДКБ) военная команда Узбекистана заняла 2-е место. Представители республики завоевали 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Таким образом Узбекистан обыграл таких сильных игроков, как Китай, Индия, Беларусь и Вьетнам.4. Узбекистан в 2021 году активно участвовал в стабилизации ситуации в Афганистане. Президент республики в качестве гостя присутствовал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по афганскому вопросу.5. Главным поставщиком оружия для узбекской армии является Россия. Узбекистан – единственная страна СНГ, которая, не являясь членом ОДКБ и Таможенного союза, получает оружие по внутрироссийским ценам. Чаще всего республика запрашивает истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, радиолокационные комплексы "Сопка-2", легкобронированные автомобили "Тайфун-К" и стрелковое оружие. С января по август 2021 года Узбекистан закупил у России военную технику на 12 млн долларов.6. В минувшем году сборная Узбекистана по дзюдо заняла первое общекомандное место на чемпионате мира среди военнослужащих в Париже, завоевав 4 золотые и 1 бронзовую медали.7. За последние годы республика создала 20 полигонов с современной учебно-материальной базой. Двенадцать из них соответствуют международным требованиям и подходят для проведения военных соревнований по различным направлениям и обучения специалистов.8. В результате серьезных реформ образования прием абитуриентов в военные вузы за последние 5 лет увеличился с 17% до 98%.9. За последние 5 лет около 300 военнослужащих Министерства обороны прошли обучение и подготовку за рубежом, в том числе в России, Южной Корее, Китае, Индии, Турции и Беларуси.10. В 2021 году в отдаленном горном поселке Ташкурган Яккабагского района Кашкадарьинской области открылась база горной подготовки "Ташкурган". Здесь в течение года на регулярной основе будут проходить подготовку горные стрелки, войска разведки и батальоны специальных операций Юго-Западного особого военного округа, которые участвуют в отработке учебно-боевых задач в горном районе.Читайте также: В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия вооруженных сил

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узбекистан, вооруженные силы