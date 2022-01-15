https://uz.sputniknews.ru/20220115/kakuyu-pravdu-raskryl-politolog-o-russkix-v-kazaxstane-22205898.html
Какую правду раскрыл политолог о русских в Казахстане
Какую правду раскрыл политолог о русских в Казахстане
Эксперт объяснил, кто и зачем обратил внимание на неоднозначные высказывания нового главы казахстанского Мининформа в адрес России.
2022-01-15T11:25+0500
2022-01-15T11:25+0500
2022-01-15T11:25+0500
видео
казахстан
русофобия
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Казахстанский политолог Эдуард Полетаев в интервью Sputnik рассказал, как на самом деле относятся к русским и русскоязычным в Казахстане. Кроме того, эксперт объяснил, кто и зачем обратил внимание на неоднозначные высказывания нового главы Мининформа в адрес России.Также спикер ответл на вопрос о том, закроют ли Фонд Сороса и другие западные организации после событий января 2022 года. Ранее новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров после обвинений в русофобии заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. К тому же он отметил, что понимает важность союзнических отношений с Россией. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. В своем Telegram-канале Примаков привел несколько цитат министра, в которых политик нелестно отзывается о русских.О чем еще важном рассказал Полетаев, смотри в видеосюжете.
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казахстан, русофобия, видео
Какую правду раскрыл политолог о русских в Казахстане
Казахстанский политолог Эдуард Полетаев ответил на ряд вопросов об отношении к русским в Казахстане.
Казахстанский политолог Эдуард Полетаев в интервью Sputnik рассказал, как на самом деле относятся к русским и русскоязычным в Казахстане.
Кроме того, эксперт объяснил, кто и зачем обратил внимание на неоднозначные высказывания нового главы Мининформа в адрес России.
Также спикер ответл на вопрос о том, закроют ли Фонд Сороса и другие западные организации после событий января 2022 года.
Ранее новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров после обвинений в русофобии заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. К тому же он отметил, что понимает важность союзнических отношений с Россией.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. В своем Telegram-канале Примаков привел несколько цитат министра, в которых политик нелестно отзывается о русских.
О чем еще важном рассказал Полетаев, смотри в видеосюжете.