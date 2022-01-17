https://uz.sputniknews.ru/20220117/jiteli-odnogo-iz-rayonov-tashkenta-do-vechera-ostanutsya-bez-gaza-22224841.html
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
Отключения коснутся несколько сотен квартир. Подробнее — в материале.
2022-01-17T12:14+0500
2022-01-17T12:14+0500
2022-01-17T12:14+0500
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Жителям одного из столичных районов временно отключат газ.В частности, в Янгихаётском районе будут проводиться работы по ликвидации аварии на газопроводе махалли "Янгитурмуш". В связи с этим, в понедельник с 11.00 до 18.00 без газа останутся жильцы 210 квартир пяти многоэтажек. Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>
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ташкент, газ
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
Отключения коснутся несколько сотен квартир. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Жителям одного из столичных районов временно отключат газ.
В частности, в Янгихаётском районе будут проводиться работы по ликвидации аварии на газопроводе махалли "Янгитурмуш".
В связи с этим, в понедельник с 11.00 до 18.00
без газа останутся
жильцы 210 квартир пяти многоэтажек.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.