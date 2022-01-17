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Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
Отключения коснутся несколько сотен квартир. Подробнее — в материале.
2022-01-17T12:14+0500
2022-01-17T12:14+0500
общество
ташкент
газ
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Жителям одного из столичных районов временно отключат газ.В частности, в Янгихаётском районе будут проводиться работы по ликвидации аварии на газопроводе махалли "Янгитурмуш". В связи с этим, в понедельник с 11.00 до 18.00 без газа останутся жильцы 210 квартир пяти многоэтажек. Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут &gt;&gt;Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь &gt;&gt;
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ташкент, газ

Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа

12:14 17.01.2022
CC0 / Pixabay / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
CC0 / Pixabay /
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Отключения коснутся несколько сотен квартир. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Жителям одного из столичных районов временно отключат газ.
В частности, в Янгихаётском районе будут проводиться работы по ликвидации аварии на газопроводе махалли "Янгитурмуш".
В связи с этим, в понедельник с 11.00 до 18.00 без газа останутся жильцы 210 квартир пяти многоэтажек.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.
Читайте также:
Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>
Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>
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