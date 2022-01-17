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https://uz.sputniknews.ru/20220117/otkrovenno-pochemu-fextovalschitsa-iz-uzbekistana-proigrala-na-kubke-mira-22238867.html
Откровенно: почему фехтовальщица из Узбекистана проиграла на Кубке мира
Откровенно: почему фехтовальщица из Узбекистана проиграла на Кубке мира
Девушка призналась, что в составе сборной пропускала очень много соревнований: Гран-при среди взрослых, кубки мира, турниры проходили без участия узбекских спортсменов.
2022-01-17T21:15+0500
2022-01-17T21:15+0500
спорт
кубок мира по фехтованию
федерация фехтования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Зайнаб Дайибекова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан поделилась своими мыслями и переживаниями после поражения на соревнованиях за Кубок мира. Поединки на саблях проходят в эти дни в Тбилиси (Грузия).По словам 19-летней спортсменки, несмотря на проигрыш, состязания прошли хорошо. Получилось увидеть свои ошибки и понять, что ей в бою не хватает опыта.Девушка призналась, что в составе сборной пропускала очень много соревнований: Гран-при среди взрослых, кубки мира, турниры проходили без участия узбекских спорстменов. Сборы в Грузии, по словам спортсменки, прошли отлично. Было много фехтовальщиц из Европы, и в поединках с ними мы получили колоссальный опыт.Для каждого спортсмена, признается Зайнаб, главное — завоевать медаль, особенно золотую. Но выиграть удается не всем и поэтому участие, понимание своих ошибок при поражении — это тоже полезно.Напомним, на переходном этапе Дайибекова одолела всех своих соперниц и заняла место среди 64 отобранных спортсменок. Накануне она провела поединок с Амалией Эми из Франции, занимающей 43-ю ступень в мировом рейтинге и проиграла.
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кубок мира по фехтованию, федерация фехтования узбекистана

Откровенно: почему фехтовальщица из Узбекистана проиграла на Кубке мира

21:15 17.01.2022
© AP Photo / Hassan AmmarФехтовальщица из Узбекистана Зайнаб Дайибекова
Фехтовальщица из Узбекистана Зайнаб Дайибекова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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Девушка призналась, что в составе сборной пропускала очень много соревнований: Гран-при среди взрослых, кубки мира, турниры проходили без участия узбекских спортсменов.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Зайнаб Дайибекова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан поделилась своими мыслями и переживаниями после поражения на соревнованиях за Кубок мира. Поединки на саблях проходят в эти дни в Тбилиси (Грузия).
По словам 19-летней спортсменки, несмотря на проигрыш, состязания прошли хорошо. Получилось увидеть свои ошибки и понять, что ей в бою не хватает опыта.
Подвело то, что мы не выступали на взрослых соревнованиях. Я с большим трудом победила свою первую соперницу из Франции со счетом 15:14. В следующем бою против итальянки я уступила со счетом 15:13, не хватило опыта.
Зайнаб Дайибекова - Sputnik Узбекистан
Зайнаб Дайибекова
Фехтовальщица
Девушка призналась, что в составе сборной пропускала очень много соревнований: Гран-при среди взрослых, кубки мира, турниры проходили без участия узбекских спорстменов.

Они (другие спортсмены прим. ред.) ездят на все соревнования, приезжают по 12-15 спортсменов, поэтому у них большой опыт, так как принимают участие в каждом соревновании.

Зайнаб Дайибекова - Sputnik Узбекистан
Зайнаб Дайибекова
Фехтовальщица
Сборы в Грузии, по словам спортсменки, прошли отлично. Было много фехтовальщиц из Европы, и в поединках с ними мы получили колоссальный опыт.
Для каждого спортсмена, признается Зайнаб, главное — завоевать медаль, особенно золотую. Но выиграть удается не всем и поэтому участие, понимание своих ошибок при поражении — это тоже полезно.
Напомним, на переходном этапе Дайибекова одолела всех своих соперниц и заняла место среди 64 отобранных спортсменок. Накануне она провела поединок с Амалией Эми из Франции, занимающей 43-ю ступень в мировом рейтинге и проиграла.
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