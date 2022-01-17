https://uz.sputniknews.ru/20220117/uzbekskiy-gornolyjnik-pokazal-kak-gotovitsya-k-olimpiade--video-22235032.html
Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео
Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео
Комилжон Тухтаев тренируется перед зимней Олимпиадой в Италии. Он станет единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине.
2022-01-17T17:24+0500
2022-01-17T17:24+0500
2022-01-17T17:24+0500
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Горнолыжник Комилжон Тухтаев показал как готовится к выступлению на пекинской Олимпиаде, которая стартует 4 февраля в Китае.Видео спортсмена публикует Национальный Олимпийский комитет Узбекистана. Тухтаев рассказывает, что тренируется в Европе и что это поможет ему улучшить свои позиции в мировом рейтинге и стартовать на играх ближе к лидерам соревнований.Горнолыжник — единственный спортсмен из Узбекистана, который поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин. В связи с этим Тухтаев выражает свое сожаление по этому поводу. По его словам, командный настрой поднимает дух и помогает добиться лучших результатов.Камиль Тухтаев участвует в соревнованиях по горным лыжам. Сейчас он готовится к Олимпиаде в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси. Ранее информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё” объясняло, почему спортсмен тренируется за границей.Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. В них примут участие свыше четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 направлениях 7 видов спорта, включенных в программу зимних Олимпийских игр.
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узбекистан, италия, пекин, олимпиада
Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео
Комилжон Тухтаев тренируется перед зимней Олимпиадой в Италии. О станет единственным спортсменом, который представит Узбекистан в Пекине.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Горнолыжник Комилжон Тухтаев показал как готовится к выступлению на пекинской Олимпиаде, которая стартует 4 февраля в Китае.
Видео спортсмена публикует
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана. Тухтаев рассказывает, что тренируется в Европе и что это поможет ему улучшить свои позиции в мировом рейтинге и стартовать на играх ближе к лидерам соревнований.
“Подготовка началась два года назад. Мы начали тренироваться с итальянцами. В Европе очень высокий уровень горных лыж и Национальный олимпийский комитет помог финансово, чтобы тренироваться с лучшими”, — рассказал Тухтаев.
Горнолыжник — единственный спортсмен из Узбекистана, который поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин. В связи с этим Тухтаев выражает свое сожаление по этому поводу. По его словам, командный настрой поднимает дух и помогает добиться лучших результатов.
“Но мы будем бороться, шансы на победу маленькие, но они всегда есть, и мы воспользуемся этим", — подчеркнул он.
Камиль Тухтаев участвует в соревнованиях по горным лыжам. Сейчас он готовится к Олимпиаде в Италии со своим тренером Маттиа Ганесси. Ранее информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё” объясняло
, почему спортсмен тренируется за границей.
“Зима в Узбекистане относительно короткая, а количество осадков невелико. Это мешает нашим спортсменам регулярно заниматься зимними видами спорта, в том числе горными лыжами”, — поясняется в публикации.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. В них примут участие свыше четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 направлениях 7 видов спорта, включенных в программу зимних Олимпийских игр.