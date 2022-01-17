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В Казахстане задержали узбекистанца, подозреваемого в участии в беспорядках
В Казахстане задержали узбекистанца, подозреваемого в участии в беспорядках
В мобильном телефоне задержанного обнаружены видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте, а на спине имеется ранение, предположительно, от резиновой пули.
2022-01-17T19:57+0500
2022-01-17T19:57+0500
происшествия
задержание
казахстан
беспорядки
шымкент
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik Казахстанские пограничники задержали при попытке выехать на родину гражданина Узбекистана, который, предположительно, участвовал в недавних беспорядках в Шымкенте.Как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, гражданина Узбекистана 1993 года рождения задержали в пункте пропуска "Жибек жолы". В его мобильном телефоне обнаружены видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте, а на спине имеется ранение, предположительно, от резиновой пули.Отмечается, что охрана государственной границы в режиме антитеррористической операции ведется в усиленном режиме. В процессе задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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задержание, казахстан, беспорядки, шымкент

В Казахстане задержали узбекистанца, подозреваемого в участии в беспорядках

19:57 17.01.2022
© SputnikНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
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В мобильном телефоне задержанного обнаружены видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте, а на спине имеется ранение, предположительно, от резиновой пули.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik Казахстанские пограничники задержали при попытке выехать на родину гражданина Узбекистана, который, предположительно, участвовал в недавних беспорядках в Шымкенте.
Как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, гражданина Узбекистана 1993 года рождения задержали в пункте пропуска "Жибек жолы". В его мобильном телефоне обнаружены видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте, а на спине имеется ранение, предположительно, от резиновой пули.
"Задержанный передан сотрудникам Сарыагашского районного отдела полиции", - проинформировала пресс-служба КНБ.
Отмечается, что охрана государственной границы в режиме антитеррористической операции ведется в усиленном режиме. В процессе задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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