https://uz.sputniknews.ru/20220117/video-vvp-uzbekistana-mojet-vyrasti-esche-na-5-6--ekspert-22238020.html

Видео: ВВП Узбекистана может вырасти еще на 5-6% – эксперт

Видео: ВВП Узбекистана может вырасти еще на 5-6% – эксперт

В интервью Sputnik экономист Аза Мигранян объясняет, как помощники хокимов могут повлиять на развитие бизнеса в регионах и почему "омикрон" не станет сильной угрозой для экономики.

2022-01-17T20:00+0500

2022-01-17T20:00+0500

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2021 году вырос на 7,4%. Об этом на совещании 15 января текущего года заявил Шавкат Мирзиёев.Каким будет ВВП Узбекистана в 2022 году? Какие сферы выйдут в лидеры? За счет чего увеличат число рабочих мест и доходы населения?На актуальные вопросы корреспонденту Sputnik отвечает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Аза Мигранян.Помощники должны помогать Напомним, 15 января Шавкат Мирзиеев провел совещание, посвященное созданию рабочих мест и увеличению доходов семей в махаллях. В частности, большие надежды глава республики возлагает на общественных советников – помощников хокимов. Главная их задача – развивать предпринимательство, создавать рабочие места, сокращать бедность и увеличивать доходы семей в своей махалле.По мнению Азы Мигранян, такая обновленная система организации работы местного самоуправления имеет особенности национального менталитета и пойдет на пользу стране."Институт общественных советников ускоряет процесс взаимодействия бизнеса и чиновников. Проблемы будут решаться быстрее, а граждане станут активнее", – говорит экономист.Бизнес крепчаетПрезидент Узбекистана заявил также, что за год в регионах число самозанятых увеличилось на 700 тысяч и достигло 1,2 млн человек.Экономист отметила, что это хороший показатель для республики. Он позволяет развивать крепкое бизнес-сообщество в стране, сокращать безработицу и миграционный отток из Узбекистана."Предпринимательство является безусловным конкурентоспособным преимуществом узбекской стороны", – поясняет Мигранян.Экономист добавила, что промышленный сектор выйдет в лидеры. Это автомобильная промышленность, нефте- и газохимический секторы, атомная энергетика, а также переработка сырьевых ресурсов сельского хозяйства (хлопок, плодоовощи).Эхо КазахстанаПо мнению Азы Мигранян, события в Казахстане имели последствия для всего региона Центральной Азии (ЦА). А восстановление экономических связей может занять месяц. "Кризис в Казазстане может сказаться негативно на ценах в Узбекистане. Также может изменится стоимость и качество транспортных услуг", – считает эксперт.В то же время экономист добавила, что ситуация стабилизируется. Банковская система Казахстан уже практически восстановилась.С Россией против COVID-19 Накануне в Узбекистане зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки за все время пандемии – 1 037 человек. При этом число заразившихся растет последнюю неделю.Аза Мигранян напомнила, что, судя по тенденциям борьбы со штаммом "омикрон" в СНГ, можно прогнозировать: очередная волна пандемии представит меньшую угрозу для экономики Узбекистана."Хорошо налаженное взаимодействие России, СНГ и Узбекистана по предотвращению последствий пандемии, позволит смягчить экономические последствия для всех государств", – уверена Мигранян.ВВПЧто касается роста ВВП Узбекистана в этом году, с учетом всех предыдущих прогнозов и тенденций, экономист предполагает, что он не будет выше 2021 года."Валовой внутренний продукт может достичь 5-6% прироста, исключая форс-мажорные ситуации", – полагает эксперт.Почему экономист дает такие прогнозы и на что еще важно обратить республике внимание, вы узнаете в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, ввп, видео