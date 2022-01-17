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Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео
Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео
Мы собрали все фото и видео с самой долгожданной встречи за 8 лет. Что делали двоюродные сестры и чем делились в соцсетях — в материале.
2022-01-17T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Внучки Ислама Каримова — Иман Каримова и Марьям Тилляева — вместе провели время в Узбекистане. Это первая встреча девушек за последние восемь лет. Марьям Тилляева сейчас живет в Москве, а Иман Каримова — в Лондоне.Приехав на родину, девушки первым делом посетили ряд архитектурных памятников, в том числе могилу своего дедушки — первого президента Узбекистана.Мавзолей расположен в Самарканде. Марьям также сфотографировалась у памятника деду. Напомним, что Иман Каримова — дочь Гульнары Каримовой, а Марьям Тилляева — дочь Лолы Каримовой-Тилляевой. Девушки приходятся друг другу двоюродными сестрами. Марьям посвятила сразу несколько публикаций воссоединению с близкой родственницей.Иман, в свою очередь, выложила пост, в котором поделилась воспоминаниями об Исламе Каримове и рассказала подписчикам о том, как ей дорог Узбекистан.Читайте также:Внучка Ислама Каримова опубликовала редкое семейное фото &gt;&gt;"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео &gt;&gt;
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Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео

10:30 17.01.2022 (обновлено: 10:45 17.01.2022)
© Instagram / mashatillyВнучки Ислама Каримова – Иман Каримова и Марьям Тилляева
Внучки Ислама Каримова – Иман Каримова и Марьям Тилляева - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Instagram / mashatilly
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Двоюродные сестры много фотографировались и активно делились впечатлениями в соцсетях. Как прошла их встреча — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Внучки Ислама Каримова — Иман Каримова и Марьям Тилляева — вместе провели время в Узбекистане.
Это первая встреча девушек за последние восемь лет.
Марьям Тилляева сейчас живет в Москве, а Иман Каримова — в Лондоне.
Приехав на родину, девушки первым делом посетили ряд архитектурных памятников, в том числе могилу своего дедушки — первого президента Узбекистана.
Мавзолей расположен в Самарканде.
© Instagram / mashatillyСторис Марьям Тилляевой
Сторис Марьям Тилляевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Сторис Марьям Тилляевой
© Instagram / mashatilly
Марьям также сфотографировалась у памятника деду.
© Instagram / mashatillyСторис Марьям Тилляевой
Сторис Марьям Тилляевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Сторис Марьям Тилляевой
© Instagram / mashatilly
Напомним, что Иман Каримова — дочь Гульнары Каримовой, а Марьям Тилляева — дочь Лолы Каримовой-Тилляевой.
Девушки приходятся друг другу двоюродными сестрами.
© Instagram / mashatillyСторис Марьям Тилляевой
Сторис Марьям Тилляевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Сторис Марьям Тилляевой
© Instagram / mashatilly
Марьям посвятила сразу несколько публикаций воссоединению с близкой родственницей.
"Имашка я так рада, что мы с тобой по-настоящему дружим! Ты прекрасный человечек. Блин, как же много всего произошло с наших 13-ти лет. Как много всего мы друг у друга в жизни пропустили. Но главное – это то, что у нас ещё вся жизнь впереди, чтобы наверстать упущенное. Быть с тобой в Узбекистане одно приключение, а тебя доставать каждый день одно удовольствие. Ты самая прикольная, мудрая, спокойная и ты просто знаешь все при все и ещё про всех", — написала Тилляева.
© Instagram / mashatillyСторис Марьям Тилляевой
Сторис Марьям Тилляевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Сторис Марьям Тилляевой
© Instagram / mashatilly
Иман, в свою очередь, выложила пост, в котором поделилась воспоминаниями об Исламе Каримове и рассказала подписчикам о том, как ей дорог Узбекистан.
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