https://uz.sputniknews.ru/20220117/vnuchki-islama-karimova-vpervye-za-8-let-vstretilis-v-uzbekistane--video-22223166.html

Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео

Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео

Мы собрали все фото и видео с самой долгожданной встречи за 8 лет. Что делали двоюродные сестры и чем делились в соцсетях — в материале.

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Внучки Ислама Каримова — Иман Каримова и Марьям Тилляева — вместе провели время в Узбекистане. Это первая встреча девушек за последние восемь лет. Марьям Тилляева сейчас живет в Москве, а Иман Каримова — в Лондоне.Приехав на родину, девушки первым делом посетили ряд архитектурных памятников, в том числе могилу своего дедушки — первого президента Узбекистана.Мавзолей расположен в Самарканде. Марьям также сфотографировалась у памятника деду. Напомним, что Иман Каримова — дочь Гульнары Каримовой, а Марьям Тилляева — дочь Лолы Каримовой-Тилляевой. Девушки приходятся друг другу двоюродными сестрами. Марьям посвятила сразу несколько публикаций воссоединению с близкой родственницей.Иман, в свою очередь, выложила пост, в котором поделилась воспоминаниями об Исламе Каримове и рассказала подписчикам о том, как ей дорог Узбекистан.Читайте также:Внучка Ислама Каримова опубликовала редкое семейное фото >>"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео >>

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