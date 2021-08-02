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"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
Марьям Тилляева рассказала, что в детстве много времени проводила с дедушкой. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T15:56+0500
2021-08-02T16:16+0500
общество
ислам каримов
спорт
президент узбекистана
дедушка
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Марьям Тилляева — поделилась своими воспоминаниями о дедушке. Девушка разоткровенничалась с подписчиками в своем Instagram. В первой сторис Тилляева рассказала, как они с дедом в детстве играли: они лазали по камням и маленьким крышам. Впрочем, остальные члены семьи этого не поддерживали. Свой рассказ она сопроводила архивными фото. Также девушка рассказала, что дед научил ее нескольким видам спорта, которыми она до сих пор интересуется — это теннис, плавание и гольф. Напомним: в середине апреля внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за популярного блогера Амирана Сардарова. Тилляева призналась, что "мечтала об этом дне всю жизнь" будто маленькая девочка.
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ислам каримов, спорт, президент узбекистана, дедушка

"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео

15:56 02.08.2021 (обновлено: 16:16 02.08.2021)
615
© Instagram / Mariam TillyaevaМарьям Тилляева
Марьям Тилляева - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Instagram / Mariam Tillyaeva
Марьям Тилляева рассказала, что в детстве много времени проводила с дедушкой.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Марьям Тилляева — поделилась своими воспоминаниями о дедушке.
Девушка разоткровенничалась с подписчиками в своем Instagram. В первой сторис Тилляева рассказала, как они с дедом в детстве играли: они лазали по камням и маленьким крышам.
Впрочем, остальные члены семьи этого не поддерживали.
"На нас кричали, потому что это было очень опасно", — объяснила Тилляева.
Свой рассказ она сопроводила архивными фото.
Также девушка рассказала, что дед научил ее нескольким видам спорта, которыми она до сих пор интересуется — это теннис, плавание и гольф.
"Он меня многому научил, так как я проводила большую часть времени вместе с ним. Летом особенно. Он со мной нянчился", — добавила Тилляева.
Напомним: в середине апреля внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за популярного блогера Амирана Сардарова.
Тилляева призналась, что "мечтала об этом дне всю жизнь" будто маленькая девочка.
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