https://uz.sputniknews.ru/20220118/chem-rossiyan-vosxischaet-tashkent--video-22261492.html
Чем россиян восхищает Ташкент – видео
Чем россиян восхищает Ташкент – видео
На этой неделе в столицу республики приедут представители более 30 российских вузов. Какова цель их визита и чему Узбекистан и Россия учатся друг у друга в интервью Sputnik рассказывает Михаил Вождаев.
2022-01-18T21:30+0500
2022-01-18T21:30+0500
2022-01-18T21:30+0500
видео
мультимедиа
ташкент
россотрудничество
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Представительство агентства "Россотрудничество" в Узбекистане ожидает визит большой делегации из России. В Ташкент должны приехать 44 специалиста более чем из 30 российских вузов. Об этом Sputnik рассказал глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев.Еще в позапрошлом году российские вузы предоставляли вчерашним узбекистанским школьникам только 228 бюджетных мест. В новом учебном году уже 750 ребят из Узбекистана поедут учиться в Россию на бесплатной основе, говорит Михаил Вождаев."В Узбекистане большое количество способной молодежи, ребят, которые хотят получать знания, – рассуждает он. – Партнерские отношения с Узбекистаном – перспективные и надолго. Важно, чтобы ребята возвращались в Узбекистан, получив российское образование, и были мостом (между странами – Sputnik) на протяжении многих лет".Поступая в университеты России, граждане Узбекистана выбирают в основном технические и медицинские специальности, а также IT. Все эти сферы важны для республики, поэтому власти поддерживают открытие филиалов российских вузов на территории страны."Узбекистан обеспечивает современные здания, лаборатории, – перечисляет Михаил Вождаев и тут же объясняет, почему это так важно. – Подготовить химика без практических занятий или энергетика без работы на конкретном предприятии невозможно. Кроме теории должна быть еще и практика".Впрочем, Узбекистан и Россию объединяют не только образовательные и экономические проекты, но и общие ценности, подчеркивает Вождаев. Узбекистан трепетно относится к своей истории – в частности, к памяти о Великой Отечественной войне.В качестве примера глава узбекистанского филиала "Россотрудничества" приводит недавнюю акцию, когда агентство вместе с ребятами из организации "Волонтеры победы" поздравляло ветеранов с Новым Годом. Чтобы усилить ощущение праздника, многие волонтеры облачились в костюмы Дедов Морозов."Эта акция проводится несколько лет. Мы должны понимать, что ветеранов становится все меньше, и в первую очередь им важно внимание", – говорит Вождаев и сразу отмечает: важно заботиться о ветеранах не от праздника к празднику, а регулярно, чем инициативная группа и занимается.Не менее важно и правильно говорить с молодежью на тему войны, считает Михаил Вождаев. "Не навязывать, не педалировать, а подавать эту тему в разных форматах, которые уже вполне органичны для современной молодежи", – объясняет он и отмечает, что "Россотрудничество" в Узбекистане рассказывает детям о ВОВ с помощью квестов. Их проведение планируется и в этом году.Настолько творчески подходить к работе сотрудников агентства отчасти побуждает и местный образ жизни, считает Михаил Вождаев. Он вспоминает, что прежде всего Узбекистан покорил его благодаря предприимчивости местных людей.Какая черта узбекского характера передается россиянам, приезжающим в Узбекистан? И чем их поражает Ташкент? Ответы на эти вопросы – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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Данара Курманова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
мультимедиа , ташкент, россотрудничество, видео
Чем россиян восхищает Ташкент – видео
На этой неделе в столицу республики приедут представители более 30 российских вузов. Какова цель их визита, чему Узбекистан и Россия учатся друг у друга и как в России воспринимают узбекистанскую молодежь, в интервью Sputnik рассказывает Михаил Вождаев.
Представительство агентства "Россотрудничество" в Узбекистане ожидает визит большой делегации из России. В Ташкент должны приехать 44 специалиста более чем из 30 российских вузов. Об этом Sputnik
рассказал глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев.
Они помогают проводить очные собеседования для ребят, которые хотят поступить в Россию по квоте, то есть бесплатно.
Михаил Вождаев
Глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане
Еще в позапрошлом году российские вузы предоставляли вчерашним узбекистанским школьникам только 228 бюджетных мест. В новом учебном году уже 750 ребят из Узбекистана поедут учиться в Россию на бесплатной основе, говорит Михаил Вождаев.
"В Узбекистане большое количество способной молодежи, ребят, которые хотят получать знания, – рассуждает он. – Партнерские отношения с Узбекистаном – перспективные и надолго. Важно, чтобы ребята возвращались в Узбекистан, получив российское образование, и были мостом (между странами – Sputnik) на протяжении многих лет".
Поступая в университеты России, граждане Узбекистана выбирают в основном технические и медицинские специальности, а также IT. Все эти сферы важны для республики, поэтому власти поддерживают открытие филиалов российских вузов на территории страны.
"Узбекистан обеспечивает современные здания, лаборатории, – перечисляет Михаил Вождаев и тут же объясняет, почему это так важно. – Подготовить химика без практических занятий или энергетика без работы на конкретном предприятии невозможно. Кроме теории должна быть еще и практика".
Впрочем, Узбекистан и Россию объединяют не только образовательные и экономические проекты, но и общие ценности, подчеркивает Вождаев. Узбекистан трепетно относится к своей истории – в частности, к памяти о Великой Отечественной войне.
В качестве примера глава узбекистанского филиала "Россотрудничества" приводит недавнюю акцию, когда агентство вместе с ребятами из организации "Волонтеры победы" поздравляло ветеранов с Новым Годом. Чтобы усилить ощущение праздника, многие волонтеры облачились в костюмы Дедов Морозов.
"Эта акция проводится несколько лет. Мы должны понимать, что ветеранов становится все меньше, и в первую очередь им важно внимание", – говорит Вождаев и сразу отмечает: важно заботиться о ветеранах не от праздника к празднику, а регулярно, чем инициативная группа и занимается.
Не менее важно и правильно говорить с молодежью на тему войны, считает Михаил Вождаев. "Не навязывать, не педалировать, а подавать эту тему в разных форматах, которые уже вполне органичны для современной молодежи", – объясняет он и отмечает, что "Россотрудничество" в Узбекистане рассказывает детям о ВОВ с помощью квестов. Их проведение планируется и в этом году.
Настолько творчески подходить к работе сотрудников агентства отчасти побуждает и местный образ жизни, считает Михаил Вождаев. Он вспоминает, что прежде всего Узбекистан покорил его благодаря предприимчивости местных людей.
Даже посмотреть, как устроена чайхана. Народ настолько все организовывает. Вкусно, недорого… Это отношение к жизни.
Михаил Вождаев
Глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане
Какая черта узбекского характера передается россиянам, приезжающим в Узбекистан? И чем их поражает Ташкент? Ответы на эти вопросы – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>