https://uz.sputniknews.ru/20220118/chem-rossiyan-vosxischaet-tashkent--video-22261492.html

Чем россиян восхищает Ташкент – видео

Чем россиян восхищает Ташкент – видео

На этой неделе в столицу республики приедут представители более 30 российских вузов. Какова цель их визита и чему Узбекистан и Россия учатся друг у друга в интервью Sputnik рассказывает Михаил Вождаев.

2022-01-18T21:30+0500

2022-01-18T21:30+0500

2022-01-18T21:30+0500

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Представительство агентства "Россотрудничество" в Узбекистане ожидает визит большой делегации из России. В Ташкент должны приехать 44 специалиста более чем из 30 российских вузов. Об этом Sputnik рассказал глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев.Еще в позапрошлом году российские вузы предоставляли вчерашним узбекистанским школьникам только 228 бюджетных мест. В новом учебном году уже 750 ребят из Узбекистана поедут учиться в Россию на бесплатной основе, говорит Михаил Вождаев."В Узбекистане большое количество способной молодежи, ребят, которые хотят получать знания, – рассуждает он. – Партнерские отношения с Узбекистаном – перспективные и надолго. Важно, чтобы ребята возвращались в Узбекистан, получив российское образование, и были мостом (между странами – Sputnik) на протяжении многих лет".Поступая в университеты России, граждане Узбекистана выбирают в основном технические и медицинские специальности, а также IT. Все эти сферы важны для республики, поэтому власти поддерживают открытие филиалов российских вузов на территории страны."Узбекистан обеспечивает современные здания, лаборатории, – перечисляет Михаил Вождаев и тут же объясняет, почему это так важно. – Подготовить химика без практических занятий или энергетика без работы на конкретном предприятии невозможно. Кроме теории должна быть еще и практика".Впрочем, Узбекистан и Россию объединяют не только образовательные и экономические проекты, но и общие ценности, подчеркивает Вождаев. Узбекистан трепетно относится к своей истории – в частности, к памяти о Великой Отечественной войне.В качестве примера глава узбекистанского филиала "Россотрудничества" приводит недавнюю акцию, когда агентство вместе с ребятами из организации "Волонтеры победы" поздравляло ветеранов с Новым Годом. Чтобы усилить ощущение праздника, многие волонтеры облачились в костюмы Дедов Морозов."Эта акция проводится несколько лет. Мы должны понимать, что ветеранов становится все меньше, и в первую очередь им важно внимание", – говорит Вождаев и сразу отмечает: важно заботиться о ветеранах не от праздника к празднику, а регулярно, чем инициативная группа и занимается.Не менее важно и правильно говорить с молодежью на тему войны, считает Михаил Вождаев. "Не навязывать, не педалировать, а подавать эту тему в разных форматах, которые уже вполне органичны для современной молодежи", – объясняет он и отмечает, что "Россотрудничество" в Узбекистане рассказывает детям о ВОВ с помощью квестов. Их проведение планируется и в этом году.Настолько творчески подходить к работе сотрудников агентства отчасти побуждает и местный образ жизни, считает Михаил Вождаев. Он вспоминает, что прежде всего Узбекистан покорил его благодаря предприимчивости местных людей.Какая черта узбекского характера передается россиянам, приезжающим в Узбекистан? И чем их поражает Ташкент? Ответы на эти вопросы – в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

мультимедиа , ташкент, россотрудничество, видео