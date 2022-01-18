https://uz.sputniknews.ru/20220118/ekonomiki-dvux-stran-obrushatsya-v-2022-m-uzbekistan--v-spiske-22244386.html

Экономики двух стран "обрушатся" в 2022-м. Узбекистан — в списке?

Экономики двух стран "обрушатся" в 2022-м. Узбекистан — в списке?

Экономические сферы двух государств оказались в опасности: что к этому привело?

2022-01-18T09:30+0500

2022-01-18T09:30+0500

2022-01-18T09:30+0500

экономика

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В 2022 году экономики сразу двух стран могут "уйти на дно". Речь идет о Турции и Бразилии. Такой прогноз озвучил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. Эксперт отметил, что главным фактором для мировой экономики останется вопрос инфляции. В том числе — в динамике сырьевых рынков.Не стоит забывать про логистику и урожаи, влияющие на экономическое развитие, подчеркнул аналитик.По его мнению, в Турции, в отличие от Бразилии, динамика останется наиболее сложной."Пока кажется, что непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами могут повлиять на турецкую экономику", — обратил внимание специалист.Шибанов убежден: в 2022 году крупные экономики мира продолжат расти, несмотря на пандемию. Однако кто больше остальных "выиграет", сказать сложно. В числе потенциальных лидеров — Китай, США и другие влиятельные страны.Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский рассказал, какие валюты могут обрушиться в 2022-м вслед за турецкой лирой. Эксперт считает, что с девальвацией могут столкнуться страны с развивающимися экономиками, доходы которых зависят от экспорта сырья и энергоносителей.Речь идет, прежде всего, об Узбекистане, Аргентине и Бразилии. Разное экономическое положение может привести к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты, пояснил Сосновский. При этом Узбекистан выглядит предпочтительнее, отметил эксперт.Читайте также:Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт >>Лукашенко высказался о создании единой валюты между Россией и Беларусью — видео >>

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узбекистан, экономика