https://uz.sputniknews.ru/20220112/video-kak-sobytiya-v-kazaxstane-vliyayut-na-ekonomiku-uzbekistana--ekspert-22168747.html
Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт
Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт
Смогут ли Узбекистан и Казахстан довести товарооборот до планируемых $10 млрд долларов после январских беспорядков, охвативших Казахстан? Об этом рассказал Доктор экономических наук Леонид Холод.
2022-01-12T18:31+0500
2022-01-12T18:31+0500
2022-01-12T18:31+0500
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Импорт мясной продукции в Узбекистан вырос более чем на 40% в прошлом году, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике (Госкомстат). В списке крупнейших поставщиков мяса Казахстан занимает второе место с поставками 4,2 тысячи тонн за 2021 год.Между тем, Казахстан недавно пережил массовые беспорядки. Могут ли события отразиться на экономике Узбекистана – в частности на торговых отношениях между странами? Стоит ли опасаться товарных задержек на границах с Казахстаном? Что будет с поставками мяса и зерна в Узбекистан? Как поведут себя цены на муку и мясопродукты в республике?Сложившуюся ситуацию в интервью Sputnik Узбекистан оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.Эксперт уверен, что краткосрочный кризис в Казахстане не повлиял на его торговые отношения с Узбекистаном. Никаких задержек в поставках маслосемян, зерна и мяса в республику не наблюдается.Эксперт объяснил, что зерно и зернопродукция обычно поставляются по особенной логистической схеме. Поставки идут в больших объемах и позволяют сформировать запасы на зернохранилищах и мукомольных. Это дает возможность компенсировать перебои в снабжении зерна. Поставки мяса проходят по схожей логистической схеме. Напомним, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев на официальной встрече в Нур-Султане в декабре 2021 года поставили задачу довести товарооборот стран за пять лет до $10 млрд.Как считает эксперт, это вполне достижимая цифра. Тем более, президенты Узбекистана и Казахстана не отменяли своих договоренностей и не объявляли об изменении курса на развитие взаимоотношений.Какую роль Казахстан играет в транзитных процессах Узбекистана? Ответ на вопрос - в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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мультимедиа , узбекистан, казахстан, экономика, эксперт, видео
Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт
Смогут ли Узбекистан и Казахстан довести товарооборот до планируемых $10 млрд долларов после январских беспорядков, охвативших Казахстан? Об этом и других возможных последствиях событий в соседней республике рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.
Импорт мясной продукции в Узбекистан вырос более чем на 40% в прошлом году, сообщает
Государственный комитет Узбекистана по статистике (Госкомстат). В списке крупнейших поставщиков мяса Казахстан занимает второе место с поставками 4,2 тысячи тонн за 2021 год.
Между тем, Казахстан недавно пережил массовые беспорядки. Могут ли события отразиться на экономике Узбекистана – в частности на торговых отношениях между странами? Стоит ли опасаться товарных задержек на границах с Казахстаном? Что будет с поставками мяса и зерна в Узбекистан? Как поведут себя цены на муку и мясопродукты в республике?
Сложившуюся ситуацию в интервью Sputnik Узбекистан
оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.
Эксперт уверен, что краткосрочный кризис в Казахстане не повлиял на его торговые отношения с Узбекистаном. Никаких задержек в поставках маслосемян, зерна и мяса в республику не наблюдается.
Эксперт объяснил, что зерно и зернопродукция обычно поставляются по особенной логистической схеме. Поставки идут в больших объемах и позволяют сформировать запасы на зернохранилищах и мукомольных. Это дает возможность компенсировать перебои в снабжении зерна. Поставки мяса проходят по схожей логистической схеме.
Узбекские потребители не увидят на прилавках дефицита и повышения цен на мясо и муку. Если перебои с поставками продукции из Казахстана были, то они прошли незаметно для узбекистанцев.
Леонид Холод
Доктор экономических наук
Напомним, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев на официальной встрече в Нур-Султане в декабре 2021 года поставили задачу
довести товарооборот стран за пять лет до $10 млрд.
Как считает эксперт, это вполне достижимая цифра. Тем более, президенты Узбекистана и Казахстана не отменяли своих договоренностей и не объявляли об изменении курса на развитие взаимоотношений.
Какую роль Казахстан играет в транзитных процессах Узбекистана? Ответ на вопрос - в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>