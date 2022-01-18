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Как в Узбекистане готовятся к празднику Крещения Господня — видео
Как в Узбекистане готовятся к празднику Крещения Господня — видео
После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.
2022-01-18T16:53+0500
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общество
узбекистан
праздник
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Православный мир завтра, 19 января, будет отмечать праздник Крещения Господня. Готовятся к торжеству и верующие Узбекистана.А сегодня в Русской Православной Церкви отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник, предваряющий один из самых значимых христианских праздников. Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в храме.После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.Читать также:Как встретили Рождество в Ташкенте — видео &gt;&gt;Более 500 верующих окунулись в крещенские купели в Ташкенте &gt;&gt;
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узбекистан, праздник

Как в Узбекистане готовятся к празднику Крещения Господня — видео

16:53 18.01.2022
© Официальный сайт Ташкентской и Узбекистанской Епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви Московского Патриархата18 января 2018 года, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента
18 января 2018 года, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Официальный сайт Ташкентской и Узбекистанской Епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви Московского Патриархата
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После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Православный мир завтра, 19 января, будет отмечать праздник Крещения Господня. Готовятся к торжеству и верующие Узбекистана.
А сегодня в Русской Православной Церкви отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник, предваряющий один из самых значимых христианских праздников. Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в храме.
После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.
Крещение Господне

Христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Во время крещения, согласно писанию, на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя и в этот момент глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение".

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