Как в Узбекистане готовятся к празднику Крещения Господня — видео

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Православный мир завтра, 19 января, будет отмечать праздник Крещения Господня. Готовятся к торжеству и верующие Узбекистана.А сегодня в Русской Православной Церкви отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник, предваряющий один из самых значимых христианских праздников. Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в храме.После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.Читать также:Как встретили Рождество в Ташкенте — видео >>Более 500 верующих окунулись в крещенские купели в Ташкенте >>
После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Православный мир завтра, 19 января, будет отмечать праздник Крещения Господня. Готовятся к торжеству и верующие Узбекистана.
А сегодня в Русской Православной Церкви отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник, предваряющий один из самых значимых христианских праздников. Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в храме.
После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.
Крещение Господне
Христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Во время крещения, согласно писанию, на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя и в этот момент глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение".