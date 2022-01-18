https://uz.sputniknews.ru/20220118/kak-v-uzbekistane-gotovyatsya-k-prazdniku-krescheniya-gospodnya--video-22258691.html

Как в Узбекистане готовятся к празднику Крещения Господня — видео

Как в Узбекистане готовятся к празднику Крещения Господня — видео

После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.

2022-01-18T16:53+0500

2022-01-18T16:53+0500

2022-01-18T16:53+0500

общество

узбекистан

праздник

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Православный мир завтра, 19 января, будет отмечать праздник Крещения Господня. Готовятся к торжеству и верующие Узбекистана.А сегодня в Русской Православной Церкви отмечают день Навечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник, предваряющий один из самых значимых христианских праздников. Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в храме.После литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой уже с утра приходят верующие.Читать также:Как встретили Рождество в Ташкенте — видео >>Более 500 верующих окунулись в крещенские купели в Ташкенте >>

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узбекистан, праздник