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Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео
Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео
По домам разлетаются не только российские десантники, но и военнослужащие Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
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казахстан
одкб
оркестр
миротворцы
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Военнослужащие возвращаются с миротворческий миссии из Казахстана. Там в начале 2022 года начались массовые протесты — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
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С оркестром и караваем: как встречают дома миротворцев ОДКБ
Миротворцев ОДКБ, которые продолжают прибывать из Казахстана, встречают под звуки оркестра. А на подмосковном аэродроме Чкаловский им принесли каравай. По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
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казахстан, одкб, оркестр, миротворцы, видео

Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео

08:20 18.01.2022 (обновлено: 10:20 18.01.2022)
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Миротворцев ОДКБ, которые продолжают прибывать из Казахстана, встречают под звуки оркестра. А на подмосковном аэродроме Чкаловский им принесли каравай.
Военнослужащие возвращаются с миротворческий миссии из Казахстана. Там в начале 2022 года начались массовые протесты — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
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