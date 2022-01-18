https://uz.sputniknews.ru/20220118/kak-vstrechayut-mirotvortsev-odkb-doma--video-22239294.html

Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео

Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео

По домам разлетаются не только российские десантники, но и военнослужащие Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.

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видео

казахстан

одкб

оркестр

миротворцы

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Военнослужащие возвращаются с миротворческий миссии из Казахстана. Там в начале 2022 года начались массовые протесты — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.

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С оркестром и караваем: как встречают дома миротворцев ОДКБ Миротворцев ОДКБ, которые продолжают прибывать из Казахстана, встречают под звуки оркестра. А на подмосковном аэродроме Чкаловский им принесли каравай. По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч. 2022-01-18T08:20+0500 true PT1M44S

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казахстан, одкб, оркестр, миротворцы, видео