https://uz.sputniknews.ru/20220118/kak-vstrechayut-mirotvortsev-odkb-doma--video-22239294.html
Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео
Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео
По домам разлетаются не только российские десантники, но и военнослужащие Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
2022-01-18T08:20+0500
2022-01-18T08:20+0500
2022-01-18T10:20+0500
видео
казахстан
одкб
оркестр
миротворцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22246363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0254e013191932b8054612f10d56c994.jpg
Военнослужащие возвращаются с миротворческий миссии из Казахстана. Там в начале 2022 года начались массовые протесты — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22246363_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f19d558e41837cde70167df7ebf244b.jpg
С оркестром и караваем: как встречают дома миротворцев ОДКБ
Миротворцев ОДКБ, которые продолжают прибывать из Казахстана, встречают под звуки оркестра. А на подмосковном аэродроме Чкаловский им принесли каравай. По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.
2022-01-18T08:20+0500
true
PT1M44S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, одкб, оркестр, миротворцы, видео
Как встречают миротворцев ОДКБ дома — видео
08:20 18.01.2022 (обновлено: 10:20 18.01.2022)
Миротворцев ОДКБ, которые продолжают прибывать из Казахстана, встречают под звуки оркестра. А на подмосковном аэродроме Чкаловский им принесли каравай.
Военнослужащие возвращаются с миротворческий миссии из Казахстана. Там в начале 2022 года начались массовые протесты — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
По домам разлетаются не только российские десантники, но и миротворцы из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Sputnik собрал для вас общее видео вылетов и встреч.