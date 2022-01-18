https://uz.sputniknews.ru/20220118/karibskiy-krizis-20-chego-boyatsya-amerikanskie-voennye-22247368.html

Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные?

Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные?

Американские СМИ по-прежнему полны Украиной. Они попытались притянуть эту тему даже к переговорам России и США в Женеве. Гвалт стоит оглушающий.

2022-01-18T11:00+0500

2022-01-18T11:00+0500

2022-01-18T11:00+0500

колумнисты

украина

кризис

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Девяносто тысяч… нет, сто тысяч российских военных на границе с Украиной… нет, уже сто двадцать пять тысяч, потом восемнадцать сценариев отпора России, тридцать тысяч одних курьеров… В общем, гвалт стоит оглушающий.Жителям США усердно внушают, что если военный конфликт с Россией и произойдет, то это случится где-то в небывалой дали. Где-то там, за тысячами километров, за морями и океанами лежит страна Юкрейн, которую никто и на карте-то найти не умеет. Она доблестно сражается с московским тираном, а американцы посылают ей лучи добра и джавелины вперемешку.Кстати, ровно так же подается и возможное противостояние с Китаем. Оно якобы будет происходить в далеком и экзотическом регионе, а к городам США даже и не приблизится. Очередная война где-то там.На самом деле, война вполне может прийти и на территорию Соединенных Штатов. В обороне страны существует большое число уязвимостей. В нормальном демократическом государстве стоило бы это дело широко обсудить — и сейчас для этого самое подходящее время. Американские военные тем временем высказывают серьезную озабоченность новейшими русскими изобретениями. Это для нашей светлоликой общественности гиперзвуковое оружие просто "мультики Путина". А вот в Министерстве обороны США их опасаются всерьез, признавая, что против лома нет приема. Или как формулируется это в "Обзоре противоракетной обороны" Минобороны США от 2019 года: "Активная противоракетная оборона <…> сама по себе не поможет США <…> победить в конфликте. Учитывая преимущество потенциального противника с его огромным ассортиментом ракет по сравнению с нашим ограниченным набором средств обороны, США должны…" улучшить, инвестировать, развить и так далее.О том же полгода назад докладывал командующий Северным командованием США Глен Ванхерк, назвавший нашу страну главной угрозой для Белого дома. "Они (в смысле, Россия. — Прим. автора) создали такие возможности, которых еще двадцать лет назад просто не существовало… Это крылатые ракеты, которых не видят радары, и тихие подлодки, которые ничем не хуже наших подлодок".ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию >>Или возьмем ту же Венесуэлу. Американские журналисты изрядно повеселились, услышав от нашего дипломата Сергея Рябкова, что не исключается использование территорий стран Латинской Америки для осуществления военного давления на США. Однако в декабре 2018 года появление наших бомбардировщиков Ту-160 на Венесуэле у американских военных никакого веселья не вызвало. Причем прилетели самолеты аккурат после провала очередной попытки Белого дома свалить лидера страны Николаса Мадуро.Сотрудники главного аналитического ведомства американского Минобороны — Rand Corporation — пришли тогда к печальному выводу, что Штатам особенно нечем воздействовать на Венесуэлу, если она продолжит свое военно-техническое сотрудничество с Россией. На размещение в Боливарианской республике обычных вооружений можно было бы отреагировать санкциями. Однако эта бедная, но гордая страна и так обложена санкциями по самое не балуйся. А как ответить на размещение там ядерного оружия? Если припаркуется, допустим, российская подлодка с полным боекомплектом? Вы не поверите, но здесь американским властям предлагалось изобразить глубокую озабоченность. И это, собственно, все.Однако еще два года назад влиятельное британское издание The Spectator предупреждало Штаты об опасности военного союза России, Кубы и Венесуэлы – мол, этим странам в партнерстве "все время удается обыгрывать США на их заднем дворе".В списке озабоченностей американских военных мы не найдем "вмешательства в выборы", анекдотов про Петрова и Боширова и прочего русофобского треша. У оборонных ведомств США есть куда более серьезные поводы для тревоги. Вот буквально только что Rand Corporation порадовала нас отчетом о положении дел в американской ядерной "триаде". Если коротко, там все очень запущено.Все последние двадцать лет, когда Россия спешно перевооружалась и модернизировала свою армию, Соединенные Штаты мирно дрыхли на лаврах "победы" в холодной войне. Как результат, их "минитмены", произведенные более полувека назад, буквально дышат на ладан. Срок их службы давно истек и многократно продлевался. И ракеты, и вся их инфраструктура предельно, безнадежно изношены. Сегодня ремонтники привозят с собой по два-три комплекта оборудования в надежде, что заработает хоть что-то.Эти откровения, кстати, проливают свет на то, почему администрация Байдена так стремительно и безропотно, безо всяких дополнительных условий продлила договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях.ЦРУ втайне внедряет русофобию в бывшем СССР — видео >>Не раз возникали идеи создать новые ракеты на замену давно отслужившим свое минитменам. Сейчас такая программа и впрямь появилась: новые МБР планируется пустить в серию в 2030-2036 годах.Однако модернизации американской оборонки сильно мешает раскол в верхах. Даже по поводу новых МБР были большие споры. Существует влиятельная точка зрения, согласно которой наземные системы запуска ракет вообще не нужны и США вполне могут ограничиться бомбардировщиками и подлодками.Но ведь и там тоже царит сплошной винтаж. Подлодки класса "Огайо" планируется сдавать в утиль и заменять их новыми класса "Коламбия", однако в реальность этот проект воплотится не раньше 2031 года. Бомбардировщик B-52H впервые сошел с конвейера в 1962 году и сегодня, как мягко выражаются аналитики, "демонстрирует эффект возраста". Его младшего брата B-2 тоже планируют менять.Похоже, некоторое понимание этих реалий на Западе потихоньку настает. Журналисты и эксперты уже предлагают Вашингтону свои версии того, как можно элегантно сдать позиции, не потеряв при этом лицо. Внезапно выясняется, что никто и никогда не собирался принимать Украину и Грузию в НАТО. Та вы шо? Та оно нам надо? Американская внешняя политика сегодня – это одесский привоз во всей красе.В пяти стадиях принятия Штаты быстренько проскочили от отрицания к торгу. Мы вам — отсутствие ракет в Европе, а также Украину и Грузию, но им при этом скажем, что это не всерьез, а понарошку, а вассалам объясним, что это тоже понарошку, но вообще-то нам ни Украина, ни Грузия даром не нужны, берите-берите.Что ж, осталось две стадии. Сначала депрессия — чтение отчетов оборонных ведомств США вполне способно обеспечить ее американцам. Ну а потом — неизбежно — принятие всех условий России.Источник: РИА Новости

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

украина, кризис, военные, сми