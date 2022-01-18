https://uz.sputniknews.ru/20220118/obnovlennyy-most-izbavit-ot-probok-22260995.html

Обновленный мост избавит от пробок

Обновленный мост избавит от пробок

Через канал Шовот в Ургенче смогут за сутки проехать 150 тысяч автомобилей

2022-01-18T18:36+0500

2022-01-18T18:36+0500

2022-01-18T18:36+0500

общество

ургенч

мост

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Мост через канал Шовот в Ургенче сдан в эксплуатацию после ремонта. Пропускная способность обновленного 104-метрового моста составляет около 150 тысяч автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба хокимията Хорезмской области.По данным пресс-службы, за минувший год в области отремонтировано 42 моста. В 2022 году планируется реконструировать или построить 50 новых мостов.Читайте также: Как модернизируют транспортную систему Ташкента

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ургенч, мост