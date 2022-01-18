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https://uz.sputniknews.ru/20220118/obnovlennyy-most-izbavit-ot-probok-22260995.html
Обновленный мост избавит от пробок
Обновленный мост избавит от пробок
Через канал Шовот в Ургенче смогут за сутки проехать 150 тысяч автомобилей
2022-01-18T18:36+0500
2022-01-18T18:36+0500
общество
ургенч
мост
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Мост через канал Шовот в Ургенче сдан в эксплуатацию после ремонта. Пропускная способность обновленного 104-метрового моста составляет около 150 тысяч автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба хокимията Хорезмской области.По данным пресс-службы, за минувший год в области отремонтировано 42 моста. В 2022 году планируется реконструировать или построить 50 новых мостов.Читайте также: Как модернизируют транспортную систему Ташкента
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ургенч, мост

Обновленный мост избавит от пробок

18:36 18.01.2022
© Пресс-служба хокимията Хорезмской областиМост через канал Шовот в Ургенче
Мост через канал Шовот в Ургенче - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Пресс-служба хокимията Хорезмской области
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Через канал Шовот в Ургенче смогут за сутки проехать 150 тысяч автомобилей.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Мост через канал Шовот в Ургенче сдан в эксплуатацию после ремонта. Пропускная способность обновленного 104-метрового моста составляет около 150 тысяч автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба хокимията Хорезмской области.
"Ввод в эксплуатацию моста, который сможет пропускать 15 000 автомобилей в сутки, позволит предотвратить многочисленные пробки и дорожно-транспортные происшествия в городе Ургенче", - говорится в сообщении хокимията.
По данным пресс-службы, за минувший год в области отремонтировано 42 моста. В 2022 году планируется реконструировать или построить 50 новых мостов.
Читайте также: Как модернизируют транспортную систему Ташкента
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