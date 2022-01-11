https://uz.sputniknews.ru/20220111/stalo-izvestno-kak-moderniziruyut-dorojnuyu-sistemu-tashkenta-22135886.html
Стало известно, как модернизируют дорожную систему Ташкента
Стало известно, как модернизируют дорожную систему Ташкента
Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства, улучшения дорожной инфраструктуры и системы газоснабжения в столице и Ташкентской области.
2022-01-11T09:31+0500
2022-01-11T09:31+0500
2022-01-11T09:40+0500
общество
ташкент
модернизация
дорога
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства, улучшения дорожной инфраструктуры в столице и Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента. В рамках мероприятия был представлен проект ремонта автодороги "Ташкент-Чиназ". Отмечается, что по ней ежедневно проезжает 60-65 тысяч автомобилей. В связи с этим планируется отремонтировать 10-километровый отрезок дороги, а также построить пять подземных переходов и подъездные дороги.В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото >>Кроме того, намечено расширить улицу Темура Малика в Ташкенте до шести полос. К тому же вдоль нее будут возведены многоэтажные дома и хозяйственные объекты.Помимо этого, запланировано построить 210-метровый мост в Джизаке по улице Узбекистан.В июне прошлого года хокимият Ташкента совместно с Минтрансом разработали проект Концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на ближайшие 10 лет. В соответствии с документом, намечено строительство четырех новых мостов: на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги с улицами Карасарай, Богишамол, Фаробий и Амира Темура. Также планируется построить путепроводы на пересечении улиц Хуршид и Амира Темура и на пересечении улицы Чупонота и Кипчак в Сергелийском районе.Читайте также:В Ташкенте построят новые дороги и перекрестки — 12 ключевых идей >>Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта >>
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ташкент, модернизация, дорога
Стало известно, как модернизируют дорожную систему Ташкента
09:31 11.01.2022 (обновлено: 09:40 11.01.2022)
Помимо этого, запланировано построить 210-метровый мост в Джизаке по улице Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства, улучшения дорожной инфраструктуры в столице и Ташкентской области, сообщает
пресс-служба президента.
В рамках мероприятия был представлен проект ремонта автодороги "Ташкент-Чиназ". Отмечается, что по ней ежедневно проезжает 60-65 тысяч автомобилей. В связи с этим планируется отремонтировать 10-километровый отрезок дороги, а также построить пять подземных переходов и подъездные дороги.
Кроме того, намечено расширить улицу Темура Малика в Ташкенте до шести полос. К тому же вдоль нее будут возведены многоэтажные дома и хозяйственные объекты.
Помимо этого, запланировано построить 210-метровый мост в Джизаке по улице Узбекистан.
В июне прошлого года хокимият Ташкента совместно с Минтрансом разработали
проект Концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на ближайшие 10 лет. В соответствии с документом, намечено строительство четырех новых мостов: на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги с улицами Карасарай, Богишамол, Фаробий и Амира Темура. Также планируется построить путепроводы на пересечении улиц Хуршид и Амира Темура и на пересечении улицы Чупонота и Кипчак в Сергелийском районе.