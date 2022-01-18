https://uz.sputniknews.ru/20220118/poxischennuyu-v-almaty-slujebnuyu-sobaku-vernuli-kinologu--trogatelnoe-video-22250225.html

Похищенную в Алматы служебную собаку вернули кинологу — трогательное видео

Похищенную в Алматы служебную собаку вернули кинологу — трогательное видео

Военнослужащий встретился со своей служебной собакой в Алматы после того, как полицейские задержали напавшего на него человека.

2022-01-18T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Во время массовых беспорядков в Алматы у военнослужащего Национальной гвардии Рустамбека Байхарашева злоумышленники отобрали служебную собаку, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Алматы."Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", – рассказал Рустамбек.Кинолог работает в паре со служебной собакой по кличке Найтс уже около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.Долгожданная встреча хозяина и Найтс состоялась в полицейском подразделении. Пес смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника."Яндекс" запускает сервис поиска пропавших питомцев >>Согласно информации начальника управления полиции Ауэзовского района подполковника полиции Улана Абулхайыра, укравший собаку злоумышленник был задержан на территории Алматинской области, неподалеку от мегаполиса. "Четвероногий боец был на привязи и охранял участок", – уточнил Абулхайыр.В настоящее время полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям, совершенным в период массовых беспорядков. Читайте также:Российские моряки спасли собаку от гибели во льдах Арктики — видео >>Реакция пса, найденного хозяином через 3 года >>

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алматы, кинолог, собака