https://uz.sputniknews.ru/20220118/poxischennuyu-v-almaty-slujebnuyu-sobaku-vernuli-kinologu--trogatelnoe-video-22250225.html
Похищенную в Алматы служебную собаку вернули кинологу — трогательное видео
Похищенную в Алматы служебную собаку вернули кинологу — трогательное видео
Военнослужащий встретился со своей служебной собакой в Алматы после того, как полицейские задержали напавшего на него человека.
2022-01-18T12:10+0500
2022-01-18T12:10+0500
2022-01-18T12:14+0500
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Во время массовых беспорядков в Алматы у военнослужащего Национальной гвардии Рустамбека Байхарашева злоумышленники отобрали служебную собаку, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Алматы."Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", – рассказал Рустамбек.Кинолог работает в паре со служебной собакой по кличке Найтс уже около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.Долгожданная встреча хозяина и Найтс состоялась в полицейском подразделении. Пес смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника."Яндекс" запускает сервис поиска пропавших питомцев >>Согласно информации начальника управления полиции Ауэзовского района подполковника полиции Улана Абулхайыра, укравший собаку злоумышленник был задержан на территории Алматинской области, неподалеку от мегаполиса. "Четвероногий боец был на привязи и охранял участок", – уточнил Абулхайыр.В настоящее время полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям, совершенным в период массовых беспорядков. Читайте также:Российские моряки спасли собаку от гибели во льдах Арктики — видео >>Реакция пса, найденного хозяином через 3 года >>
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алматы, кинолог, собака
Похищенную в Алматы служебную собаку вернули кинологу — трогательное видео
12:10 18.01.2022 (обновлено: 12:14 18.01.2022)
Военнослужащий встретился со своей служебной собакой после того, как полицейские задержали напавшего на него человека.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Во время массовых беспорядков в Алматы у военнослужащего Национальной гвардии Рустамбека Байхарашева злоумышленники отобрали служебную собаку, передает Sputnik Казахстан
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Алматы.
"Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", – рассказал Рустамбек.
Кинолог работает в паре со служебной собакой по кличке Найтс уже около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.
Долгожданная встреча хозяина и Найтс состоялась в полицейском подразделении. Пес смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника.
Согласно информации начальника управления полиции Ауэзовского района подполковника полиции Улана Абулхайыра, укравший собаку злоумышленник был задержан на территории Алматинской области, неподалеку от мегаполиса. "Четвероногий боец был на привязи и охранял участок", – уточнил Абулхайыр.
В настоящее время полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям, совершенным в период массовых беспорядков.