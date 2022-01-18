https://uz.sputniknews.ru/20220118/rassmotrenie-dela-atambaeva-vnov-perenesli--v-chem-prichina-22245885.html

Рассмотрение дела Атамбаева вновь перенесли — в чем причина

Рассмотрение дела Атамбаева вновь перенесли — в чем причина

Заседание должно было состояться в декабре 2021 года. Однако рассмотрение дела отложили до 17 января.

2022-01-18T10:00+0500

2022-01-18T10:00+0500

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в мире

алмазбек атамбаев

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Верховный суд (ВС) перенес рассмотрение дела экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает Sputnik со ссылкой на заявление его адвоката Замира Жоошева.По словам Жоошева, один из судей заболел. О точной дате переноса заседания пока не сообщается.Ранее адвокат не исключил, что Атамбаева могут отпустить на свободу, если Верховный суд отменит свое постановление по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.Покушение на Атамбаева и режим ЧС: главное о ситуации в Кыргызстане >>Заседание должно было состояться в декабре 2021 года. Однако рассмотрение дела отложили до 17 января. Отмечается, что один из юристов, подавших жалобу, не успел ознакомиться с материалами дела.Ранее в Первомайском районном суде сообщили, что бывшему лидеру государства изменили меру пресечения по делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. По ходатайству Генеральной прокуратуры 12 октября 2021 года ВС реанимировал приговор, вынесенный Атамбаеву по этому делу. В частности, суд отменил свое же решение, принятое в ноябре 2020 года. ВС направил дело на новое рассмотрение в Первомайский районный суд.Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за двухсторонней пневмонии >>По мнению защиты, если бы сегодня коллегия Верховного суда рассмотрела дело в пользу Атамбаева, его могли освободить из-под стражи.Атамбаев осужден по делу Батукаева, он лишен свободы на 11 лет и 2 месяца.Читайте также:Протестующие освободили из-под стражи Алмазбека Атамбаева >>В Кыргызстане отменили приговор экс-президенту Атамбаеву >>

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алмазбек атамбаев, кыргызстан