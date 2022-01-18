https://uz.sputniknews.ru/20220118/rodstvenniki-nazarbaeva-pokidayut-svoi-posty-posle-sobytiy-v-kazaxstane--22239026.html

Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане

Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане

Свои должности уже оставили мужья трех дочерей экс-президента Казахстана и его племянник. Исчезли из виду старшая и младшая дочери Назарбаева.

2022-01-18T08:43+0500

2022-01-18T08:43+0500

2022-01-18T09:07+0500

беспорядки в казахстане

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/1b/14849206_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_8c049169320f63b0cbbbb63339293dff.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. После беспорядков в Казахстане, случившихся в первые дни нового года, родственники экс-президента Нурсултана Назарбаева покидают свои посты.Так, супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери Елбасы — Димаш Досанов, — освободил кресло генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл". Об это заявили в фонде "Самрук-Казына", который является акционером КМГ, а последний, в свою очередь, — акционером "КазТрансОйла". Сообщается, что его полномочия прекращены досрочно 14 января согласно поданному заявлению.Также в фонде заявили, что в тот же день пост председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" досрочно оставил Кайрат Шарипбаев. Его казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.А муж средней дочери Назарбаева Динары больше не работает главой президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". При этом он пока остается президентом Национального олимпийского комитета. При этом, Тимур и Динара Кулибаевы входят в список богатейших казахстанцев по версии Forbes. В понедельник стало известно, что племянника Назарбаева Самата Абиша освободили от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности. Еще в пятницу в КНБ Казахстана сообщали, что он находится в отпуске.Не явилась на заседание парламента 12 января и Дарига Назарбаева. В пресс-службе палаты уточнила, что она находится на больничном.В четверг Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает о событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. При этом внимательные пользователи обратили внимание, что Instagram определил местоположение владельца аккаунта — ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и запросил помощь в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан