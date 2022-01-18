https://uz.sputniknews.ru/20220118/tri-cheloveka-pogibli-iz-za-samodelnogo-obogrevatelya-22261870.html

Три человека погибли из-за самодельного обогревателя

Три человека погибли из-за самодельного обогревателя

Военная прокуратура Ферганы расследует гибель двоих военнослужащих и подростка.

2022-01-18T19:41+0500

2022-01-18T19:41+0500

2022-01-18T19:41+0500

происшествия

фергана

военнослужащие

прокуратура

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В ферганской махалле "Истиклол" 14 января в одной из квартир обнаружены тела двоих военнослужащих: мужчины 47 лет и женщины 40 лет, а также 17-летней школьницы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужила утечка угарного газа из самодельного обогревателя.В произошедшем разбирается специально созданная комиссия во главе с заместителем хокима района. Доследственную проверку проводит военная прокуратура Ферганы.По данным МЧС, за неполный 2021 год в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 человек пострадали.Читайте также: Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фергана, военнослужащие, прокуратура