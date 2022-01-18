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https://uz.sputniknews.ru/20220118/tri-cheloveka-pogibli-iz-za-samodelnogo-obogrevatelya-22261870.html
Три человека погибли из-за самодельного обогревателя
Три человека погибли из-за самодельного обогревателя
Военная прокуратура Ферганы расследует гибель двоих военнослужащих и подростка.
2022-01-18T19:41+0500
2022-01-18T19:41+0500
происшествия
фергана
военнослужащие
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В ферганской махалле "Истиклол" 14 января в одной из квартир обнаружены тела двоих военнослужащих: мужчины 47 лет и женщины 40 лет, а также 17-летней школьницы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужила утечка угарного газа из самодельного обогревателя.В произошедшем разбирается специально созданная комиссия во главе с заместителем хокима района. Доследственную проверку проводит военная прокуратура Ферганы.По данным МЧС, за неполный 2021 год в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 человек пострадали.Читайте также: Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь &gt;&gt;
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фергана, военнослужащие, прокуратура

Три человека погибли из-за самодельного обогревателя

19:41 18.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая медицинаская помощь, архивное фото
Скорая медицинаская помощь, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Военная прокуратура Ферганы расследует гибель двоих военнослужащих и подростка.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В ферганской махалле "Истиклол" 14 января в одной из квартир обнаружены тела двоих военнослужащих: мужчины 47 лет и женщины 40 лет, а также 17-летней школьницы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужила утечка угарного газа из самодельного обогревателя.
В произошедшем разбирается специально созданная комиссия во главе с заместителем хокима района. Доследственную проверку проводит военная прокуратура Ферганы.
По данным МЧС, за неполный 2021 год в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 человек пострадали.
Читайте также: Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>
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