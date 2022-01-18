https://uz.sputniknews.ru/20220118/tri-cheloveka-pogibli-iz-za-samodelnogo-obogrevatelya-22261870.html
Три человека погибли из-за самодельного обогревателя
Три человека погибли из-за самодельного обогревателя
Военная прокуратура Ферганы расследует гибель двоих военнослужащих и подростка.
2022-01-18T19:41+0500
2022-01-18T19:41+0500
2022-01-18T19:41+0500
происшествия
фергана
военнослужащие
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/590/75/5907561_0:15:2997:1701_1920x0_80_0_0_4338e37948c643091e9542e3ba37d790.jpg
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В ферганской махалле "Истиклол" 14 января в одной из квартир обнаружены тела двоих военнослужащих: мужчины 47 лет и женщины 40 лет, а также 17-летней школьницы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужила утечка угарного газа из самодельного обогревателя.В произошедшем разбирается специально созданная комиссия во главе с заместителем хокима района. Доследственную проверку проводит военная прокуратура Ферганы.По данным МЧС, за неполный 2021 год в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 человек пострадали.Читайте также: Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/590/75/5907561_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_873b0305371b8c391ec1772c21bc0182.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фергана, военнослужащие, прокуратура
Три человека погибли из-за самодельного обогревателя
Военная прокуратура Ферганы расследует гибель двоих военнослужащих и подростка.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik.
В ферганской махалле "Истиклол" 14 января в одной из квартир обнаружены тела двоих военнослужащих: мужчины 47 лет и женщины 40 лет, а также 17-летней школьницы, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужила утечка угарного газа из самодельного обогревателя.
В произошедшем разбирается специально созданная комиссия во главе с заместителем хокима района. Доследственную проверку проводит военная прокуратура Ферганы.
По данным МЧС
, за неполный 2021 год в Узбекистане от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 человек пострадали.