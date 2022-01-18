Спорт
Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию
09:27 18.01.2022 (обновлено: 09:53 18.01.2022)
По данным Национального олимпийского комитета, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Три профессиональные команды по велоспорту из Узбекистана получили лицензию Международного союза велосипедистов UCI, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
По данным НОК, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.
Названия команд и составах сборных
1.Трековая команда Tashkent track team: Шаноза Абдуллаева, Дмитрий Бочаров, Данил Евдокимов, Алексей Фомовский, Мадина Каххарова, Нафосат Кузиева, Анна Куликова, Янина Кускова, Искандарбек Шодиев и Дамир Забиров.
2.Мужская континентальная команда по шоссейному велоспорту "Tashkent city professional cycling team": Умиджон Бахтиёров, Дмитрий Бочаров, Константин Элли, Эдем Эминов, Данил Евдокимов, Алексей Фомовский, Ботиржон Исматов, Муроджон Халмуратов, Бехзодбек Рахимбоев, Улугбек Саидов, Искандарбек Шодиев, Никита Стенковой, Акромжон Суннатов, Дамир Забиров и Ролли Вивер (США).
3.Женская континентальная команда по шоссейному велоспорту Tashkent city woman professional cycling team: Шахноза Абдуллаева, Евгения Голотина, Мадина Каххарова, Нафосат Кузиева, Анна Куликова, Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Елена Зайцева.
Отмечается, что общий список команд, получивших лицензию UCI, включает в себя 142 мужских и 42 женских команд по шоссейному велоспорту, а также 20 трековых континентальных команд.
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