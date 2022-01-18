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Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию
Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию
По данным Национального олимпийского комитета, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.
2022-01-18T09:27+0500
2022-01-18T09:53+0500
спорт
узбекистан
велоспорт
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Три профессиональные команды по велоспорту из Узбекистана получили лицензию Международного союза велосипедистов UCI, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов &gt;&gt;По данным НОК, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.Названия команд и составах сборныхОтмечается, что общий список команд, получивших лицензию UCI, включает в себя 142 мужских и 42 женских команд по шоссейному велоспорту, а также 20 трековых континентальных команд.Читайте также:Ребята, давайте катить дружно, или Когда велосипед приживется в Ташкенте &gt;&gt;Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео &gt;&gt;
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Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию

09:27 18.01.2022 (обновлено: 09:53 18.01.2022)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по велоспорту
Команда Узбекистана по велоспорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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По данным Национального олимпийского комитета, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Три профессиональные команды по велоспорту из Узбекистана получили лицензию Международного союза велосипедистов UCI, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов >>
По данным НОК, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.

Названия команд и составах сборных

1.
Трековая команда Tashkent track team: Шаноза Абдуллаева, Дмитрий Бочаров, Данил Евдокимов, Алексей Фомовский, Мадина Каххарова, Нафосат Кузиева, Анна Куликова, Янина Кускова, Искандарбек Шодиев и Дамир Забиров.
2.
Мужская континентальная команда по шоссейному велоспорту "Tashkent city professional cycling team": Умиджон Бахтиёров, Дмитрий Бочаров, Константин Элли, Эдем Эминов, Данил Евдокимов, Алексей Фомовский, Ботиржон Исматов, Муроджон Халмуратов, Бехзодбек Рахимбоев, Улугбек Саидов, Искандарбек Шодиев, Никита Стенковой, Акромжон Суннатов, Дамир Забиров и Ролли Вивер (США).
3.
Женская континентальная команда по шоссейному велоспорту Tashkent city woman professional cycling team: Шахноза Абдуллаева, Евгения Голотина, Мадина Каххарова, Нафосат Кузиева, Анна Куликова, Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Елена Зайцева.
Отмечается, что общий список команд, получивших лицензию UCI, включает в себя 142 мужских и 42 женских команд по шоссейному велоспорту, а также 20 трековых континентальных команд.
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