https://uz.sputniknews.ru/20220118/tri-komandy-iz-uzbekistana-po-velosportu-poluchili-mejdunarodnuyu-litsenziyu-22244912.html

Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию

Три команды из Узбекистана по велоспорту получили международную лицензию

По данным Национального олимпийского комитета, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.

2022-01-18T09:27+0500

2022-01-18T09:27+0500

2022-01-18T09:53+0500

спорт

узбекистан

велоспорт

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Три профессиональные команды по велоспорту из Узбекистана получили лицензию Международного союза велосипедистов UCI, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов >>По данным НОК, одна команда зарегистрирована в гонке по треку и две в шоссейной езде.Названия команд и составах сборныхОтмечается, что общий список команд, получивших лицензию UCI, включает в себя 142 мужских и 42 женских команд по шоссейному велоспорту, а также 20 трековых континентальных команд.Читайте также:Ребята, давайте катить дружно, или Когда велосипед приживется в Ташкенте >>Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео >>

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узбекистан, велоспорт