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https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-kashkadare-vrach-lishilsya-svobody-iz-za-vzyatki-22247582.html
В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки
В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки
Медик пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов.
2022-01-18T10:59+0500
2022-01-18T11:33+0500
общество
взятка
врач
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Кашкадарьинской области замначальника поликлиники Касбийского района по лечебной работе Эркин Бозоров приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки, сообщает пресс-служба Верховного суда.На должности замначальника Бозоров работал с сентября 2017 года. Также он был председателем комиссии по признанию детей до 16 лет инвалидами.Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов &gt;&gt;Ранее мужчина пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов. Позже он был задержан при получении взятки в размере 500 тысяч.Суд признал Бозорова виновным по статье "Получение взятки". Виновный лишен свободы сроком на пять лет. Также он не имеет права работать на материально-ответственных должностях в течение двух лет.Читайте также:Завотделением ташкентской больницы задержан за вымогательство &gt;&gt;Коррупция в роддомах: Баситханова назвала виновных и предложила меры борьбы &gt;&gt;
кашкадарьинская область
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взятка, врач, кашкадарьинская область

В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки

10:59 18.01.2022 (обновлено: 11:33 18.01.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани.
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Медик пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Кашкадарьинской области замначальника поликлиники Касбийского района по лечебной работе Эркин Бозоров приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки, сообщает пресс-служба Верховного суда.
На должности замначальника Бозоров работал с сентября 2017 года. Также он был председателем комиссии по признанию детей до 16 лет инвалидами.
Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов >>
Ранее мужчина пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов. Позже он был задержан при получении взятки в размере 500 тысяч.
Суд признал Бозорова виновным по статье "Получение взятки". Виновный лишен свободы сроком на пять лет. Также он не имеет права работать на материально-ответственных должностях в течение двух лет.
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