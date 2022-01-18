https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-kashkadare-vrach-lishilsya-svobody-iz-za-vzyatki-22247582.html

В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки

В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки

Медик пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов.

2022-01-18T10:59+0500

2022-01-18T10:59+0500

2022-01-18T11:33+0500

общество

взятка

врач

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Кашкадарьинской области замначальника поликлиники Касбийского района по лечебной работе Эркин Бозоров приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки, сообщает пресс-служба Верховного суда.На должности замначальника Бозоров работал с сентября 2017 года. Также он был председателем комиссии по признанию детей до 16 лет инвалидами.Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов >>Ранее мужчина пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов. Позже он был задержан при получении взятки в размере 500 тысяч.Суд признал Бозорова виновным по статье "Получение взятки". Виновный лишен свободы сроком на пять лет. Также он не имеет права работать на материально-ответственных должностях в течение двух лет.Читайте также:Завотделением ташкентской больницы задержан за вымогательство >>Коррупция в роддомах: Баситханова назвала виновных и предложила меры борьбы >>

кашкадарьинская область

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взятка, врач, кашкадарьинская область