https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-kashkadare-vrach-lishilsya-svobody-iz-za-vzyatki-22247582.html
В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки
В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки
Медик пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов.
2022-01-18T10:59+0500
2022-01-18T10:59+0500
2022-01-18T11:33+0500
общество
взятка
врач
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Кашкадарьинской области замначальника поликлиники Касбийского района по лечебной работе Эркин Бозоров приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки, сообщает пресс-служба Верховного суда.На должности замначальника Бозоров работал с сентября 2017 года. Также он был председателем комиссии по признанию детей до 16 лет инвалидами.Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов >>Ранее мужчина пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов. Позже он был задержан при получении взятки в размере 500 тысяч.Суд признал Бозорова виновным по статье "Получение взятки". Виновный лишен свободы сроком на пять лет. Также он не имеет права работать на материально-ответственных должностях в течение двух лет.Читайте также:Завотделением ташкентской больницы задержан за вымогательство >>Коррупция в роддомах: Баситханова назвала виновных и предложила меры борьбы >>
кашкадарьинская область
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взятка, врач, кашкадарьинская область
В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки
10:59 18.01.2022 (обновлено: 11:33 18.01.2022)
Медик пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
В Кашкадарьинской области замначальника поликлиники Касбийского района по лечебной работе Эркин Бозоров приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки, сообщает
пресс-служба Верховного суда.
На должности замначальника Бозоров работал с сентября 2017 года. Также он был председателем комиссии по признанию детей до 16 лет инвалидами.
Ранее мужчина пообещал местной жительнице выдать ее ребенку пособие для инвалидов за 600 тысяч сумов. Позже он был задержан при получении взятки в размере 500 тысяч.
Суд признал Бозорова виновным по статье "Получение взятки". Виновный лишен свободы сроком на пять лет. Также он не имеет права работать на материально-ответственных должностях в течение двух лет.