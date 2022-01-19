https://uz.sputniknews.ru/20220119/22270399.html
Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео
Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео
Кому достанется власть над Незалежной, а кому — "объедки", рассказал народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
2022-01-19T13:19+0500
2022-01-19T13:19+0500
2022-01-19T15:10+0500
видео
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/13/22270405_0:169:1691:1120_1920x0_80_0_0_1398d83b56e1f3aeea46079240b94777.jpg
Ждет ли Петра Порошенко тюрьма? Посмеют ли украинские власти напасть на Беларусь?Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, где проведет переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава американской дипломатии намерен подвердить "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".Читайте также:Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" >>ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/13/22270405_0:10:1691:1278_1920x0_80_0_0_c53fb3dfac4abb9cb587b18dcab75370.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, владимир путин, джо байден
Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео
13:19 19.01.2022 (обновлено: 15:10 19.01.2022)
Зачем госсекретарь США Блинкен приехал на Украину? Для чего западные СМИ вбросили информацию об "эвакуации" российских дипломатов из Украины?
Ждет ли Петра Порошенко тюрьма? Посмеют ли украинские власти напасть на Беларусь?
Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.
В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, где проведет переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Глава американской дипломатии намерен подвердить "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".