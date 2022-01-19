https://uz.sputniknews.ru/20220119/22270399.html

Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео

Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео

Кому достанется власть над Незалежной, а кому — "объедки", рассказал народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

2022-01-19T13:19+0500

2022-01-19T13:19+0500

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видео

владимир путин

джо байден

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Ждет ли Петра Порошенко тюрьма? Посмеют ли украинские власти напасть на Беларусь?Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, где проведет переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава американской дипломатии намерен подвердить "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".Читайте также:Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" >>ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию >>

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видео, владимир путин, джо байден