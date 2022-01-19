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Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео
Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео
Кому достанется власть над Незалежной, а кому — "объедки", рассказал народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
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видео
владимир путин
джо байден
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Ждет ли Петра Порошенко тюрьма? Посмеют ли украинские власти напасть на Беларусь?Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, где проведет переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава американской дипломатии намерен подвердить "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".Читайте также:Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" &gt;&gt;ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию &gt;&gt;
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видео, владимир путин, джо байден

Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео

13:19 19.01.2022 (обновлено: 15:10 19.01.2022)
© Видео / Sputnik
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Зачем госсекретарь США Блинкен приехал на Украину? Для чего западные СМИ вбросили информацию об "эвакуации" российских дипломатов из Украины?
Ждет ли Петра Порошенко тюрьма? Посмеют ли украинские власти напасть на Беларусь?
Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт, народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.
В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину, где проведет переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Глава американской дипломатии намерен подвердить "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
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