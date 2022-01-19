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Фото: горячая мода в стиле фламенко
Фото: горячая мода в стиле фламенко
Совсем не зимний показ мод прошел в испанской Севилье 18 января. Яркие цвета, смелые фасоны, жгучие красавицы - предлагаем вам фотоподборку самых интересных моделей модного показа "Мы любим фламенко".
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фото
мода
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фото, мода, испания

Фото: горячая мода в стиле фламенко

22:30 19.01.2022
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Совсем не зимний показ мод прошел в испанской Севилье 18 января. Яркие цвета, смелые фасоны, жгучие красавицы — предлагаем вам фотоподборку самых интересных моделей модного показа "Мы любим фламенко".
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от модельера Аны Феррейро. Традиционная испанская шаль с кистями встречалась во многих моделях.

Образ от модельера Аны Феррейро. Традиционная испанская шаль с кистями встречалась во многих моделях. - Sputnik Узбекистан
1/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от модельера Аны Феррейро. Традиционная испанская шаль с кистями встречалась во многих моделях.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Коллекция от Guzman.

Коллекция от Guzman. - Sputnik Узбекистан
2/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Коллекция от Guzman.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Большинство модельеров создавали образы на основе традиционного платья для фламенко с оборками.

Образ от Arcos. Большинство модельеров создавали образы на основе традиционного платья для фламенко с оборками. - Sputnik Узбекистан
3/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Большинство модельеров создавали образы на основе традиционного платья для фламенко с оборками.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Самыми популярными цветами на поазе стали все оттенки красного.

Образ от Arcos. Самыми популярными цветами на поазе стали все оттенки красного. - Sputnik Узбекистан
4/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Самыми популярными цветами на поазе стали все оттенки красного.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Guzman. Традиционные пышные оборки и обнаженная шея и плечи — характерные черты bata de cola — платья для фламенко.

Образ от Guzman. Традиционные пышные оборки и обнаженная шея и плечи — характерные черты bata de cola — платья для фламенко. - Sputnik Узбекистан
5/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Guzman. Традиционные пышные оборки и обнаженная шея и плечи — характерные черты bata de cola — платья для фламенко.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Роза в волосах, хотя бы искусственная, — еще один непременный атрибут фламенко.

Образ от Arcos. Роза в волосах, хотя бы искусственная, — еще один непременный атрибут фламенко. - Sputnik Узбекистан
6/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Роза в волосах, хотя бы искусственная, — еще один непременный атрибут фламенко.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Аны Феррейро. Красный цвет, множество оборок и воланов, цветок в волосах, крупные украшения и яркая помада — вот основные составляющие образа танцовщицы фламенко.

Образ от Аны Феррейро. Красный цвет, множество оборок и воланов, цветок в волосах, крупные украшения и яркая помада — вот основные составляющие образа танцовщицы фламенко. - Sputnik Узбекистан
7/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Аны Феррейро. Красный цвет, множество оборок и воланов, цветок в волосах, крупные украшения и яркая помада — вот основные составляющие образа танцовщицы фламенко.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Еще один популярный цвет в одежде для фламенко — черный.

Образ от Arcos. Еще один популярный цвет в одежде для фламенко — черный. - Sputnik Узбекистан
8/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Arcos. Еще один популярный цвет в одежде для фламенко — черный.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Аны Феррейро на модном показе в испанской Севилье 18 января 2022 года.

Образ от Аны Феррейро на модном показе в испанской Севилье 18 января 2022 года. - Sputnik Узбекистан
9/9
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Образ от Аны Феррейро на модном показе в испанской Севилье 18 января 2022 года.

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