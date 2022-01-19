Фото: горячая мода в стиле фламенко

Образ от модельера Аны Феррейро. Традиционная испанская шаль с кистями встречалась во многих моделях.
Образ от модельера Аны Феррейро. Традиционная испанская шаль с кистями встречалась во многих моделях.
Коллекция от Guzman.
Образ от Arcos. Большинство модельеров создавали образы на основе традиционного платья для фламенко с оборками.
Образ от Arcos. Большинство модельеров создавали образы на основе традиционного платья для фламенко с оборками.
Образ от Arcos. Самыми популярными цветами на поазе стали все оттенки красного.
Образ от Arcos. Самыми популярными цветами на поазе стали все оттенки красного.
Образ от Guzman. Традиционные пышные оборки и обнаженная шея и плечи — характерные черты bata de cola — платья для фламенко.
Образ от Guzman. Традиционные пышные оборки и обнаженная шея и плечи — характерные черты bata de cola — платья для фламенко.
Образ от Arcos. Роза в волосах, хотя бы искусственная, — еще один непременный атрибут фламенко.
Образ от Arcos. Роза в волосах, хотя бы искусственная, — еще один непременный атрибут фламенко.
Образ от Аны Феррейро. Красный цвет, множество оборок и воланов, цветок в волосах, крупные украшения и яркая помада — вот основные составляющие образа танцовщицы фламенко.
Образ от Аны Феррейро. Красный цвет, множество оборок и воланов, цветок в волосах, крупные украшения и яркая помада — вот основные составляющие образа танцовщицы фламенко.
Образ от Arcos. Еще один популярный цвет в одежде для фламенко — черный.
Образ от Arcos. Еще один популярный цвет в одежде для фламенко — черный.
Образ от Аны Феррейро на модном показе в испанской Севилье 18 января 2022 года.
Образ от Аны Феррейро на модном показе в испанской Севилье 18 января 2022 года.