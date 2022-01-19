https://uz.sputniknews.ru/20220119/grajdanke-uzbekistana-grozit-srok-za-otkushennoe-uxo-sosedki-22277458.html

Гражданке Узбекистана грозит срок за откушенное ухо соседки

Гражданке Узбекистана грозит срок за откушенное ухо соседки

Жительнице столичной области грозит срок по статье о хулиганстве. Во время ссоры во дворе своего дома она причинила соседке легкие телесные повреждения.

2022-01-19T17:07+0500

2022-01-19T17:07+0500

2022-01-19T17:07+0500

происшествия

узбекистан

хулиганство

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители заключили под стражу 31-летнюю жительницу Ахангаранского района Ташкентской области, подозреваемую в причинении соседке легких телесных повреждений.По данным Следственного департамента МВД Узбекистана, инцидент произошел вечером 15 января во дворе многоэтажного дома в Ахангаранском районе. Подозреваемая сама учинила ссору с местной жительницей, во время которой откусила ей ухо.Отмечается, что пострадавший 34 года, судебно-медицинская экспертиза установила у нее легкие телесные повреждения.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанной грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. В данное время следствие устанавливает причины возникновения конфликта.Уточняется, что подозреваемая уже имеет судимость.

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узбекистан, хулиганство