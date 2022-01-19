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Медведев: теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности России
Медведев: теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности России
Зампредседателя Совета безопасности России раскритиковал качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним.
2022-01-19T20:26+0500
2022-01-19T20:26+0500
россия
мигранты
совет безопасности рф
миграция
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции.По его словам, сегодня сложилась такая ситуация, что к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже законопослушные иностранные граждане.Он отметил, что теневой криминальный рынок подобных услуг не только питательная почва для коррупции и злоупотреблений. Отсутствие контроля в этой сфере создает серьёзные угрозы безопасности страны.По мнению зампредседателя Совета безопасности, которое приводит РИА Новости, приток мигрантов в Россию будет расти даже несмотря на ограничения из-за пандемии. По его словам, нужна современная единая система сбора и учета информации о них.При этом качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним он раскритиковал. Прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в данной сфере, отметил он.Он также добавил, что в данное время дорабатывается законопроект, определяющий условия пребывания иностранцев в РФ, и заявил о необходимости объединить усилия всех профильных структур, занимающихся миграционной политикой, чтобы придать их работе системный характер.
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мигранты, совет безопасности рф, миграция

Медведев: теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности России

20:26 19.01.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по вопросу Доктрины продовольственной безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по вопросу Доктрины продовольственной безопасности РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совета безопасности РФ раскритиковал качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним. По его словам, к посредникам вынуждены обращаться даже законопослушные иностранцы.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции.
По его словам, сегодня сложилась такая ситуация, что к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже законопослушные иностранные граждане.
"Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых мы заинтересованы, бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это так. Причем преодолеть административные барьеры подчас очень сложно", — сказал Медведев.
Он отметил, что теневой криминальный рынок подобных услуг не только питательная почва для коррупции и злоупотреблений. Отсутствие контроля в этой сфере создает серьёзные угрозы безопасности страны.
По мнению зампредседателя Совета безопасности, которое приводит РИА Новости, приток мигрантов в Россию будет расти даже несмотря на ограничения из-за пандемии. По его словам, нужна современная единая система сбора и учета информации о них.
При этом качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним он раскритиковал. Прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в данной сфере, отметил он.
"Люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь. По-прежнему есть бизнес, которому выгодно привлекать в нашу страну дешевую и бесправную иностранную рабочую силу", - сказал Медведев.
Он также добавил, что в данное время дорабатывается законопроект, определяющий условия пребывания иностранцев в РФ, и заявил о необходимости объединить усилия всех профильных структур, занимающихся миграционной политикой, чтобы придать их работе системный характер.
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