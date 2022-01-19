https://uz.sputniknews.ru/20220119/medvedev-tenevoy-rynok-uslug-dlya-migrantov-ugrojaet-bezopasnosti-rossii-22284008.html

Медведев: теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности России

Медведев: теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности России

Зампредседателя Совета безопасности России раскритиковал качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним.

2022-01-19T20:26+0500

2022-01-19T20:26+0500

2022-01-19T20:26+0500

россия

мигранты

совет безопасности рф

миграция

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции.По его словам, сегодня сложилась такая ситуация, что к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже законопослушные иностранные граждане.Он отметил, что теневой криминальный рынок подобных услуг не только питательная почва для коррупции и злоупотреблений. Отсутствие контроля в этой сфере создает серьёзные угрозы безопасности страны.По мнению зампредседателя Совета безопасности, которое приводит РИА Новости, приток мигрантов в Россию будет расти даже несмотря на ограничения из-за пандемии. По его словам, нужна современная единая система сбора и учета информации о них.При этом качество действующего миграционного учета и госконтроля над ним он раскритиковал. Прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в данной сфере, отметил он.Он также добавил, что в данное время дорабатывается законопроект, определяющий условия пребывания иностранцев в РФ, и заявил о необходимости объединить усилия всех профильных структур, занимающихся миграционной политикой, чтобы придать их работе системный характер.

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мигранты, совет безопасности рф, миграция