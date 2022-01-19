https://uz.sputniknews.ru/20220119/pevitsa-ozoda-pokazala-lyuksovyy-podarok-ot-prezidenta-rossii--video-22278769.html
Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео
Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео
Что за подарок получила певица Озода, выдав его за президентский, и от кого он на самом деле — читайте в материале.
2022-01-19T17:50+0500
2022-01-19T17:50+0500
2022-01-19T19:51+0500
общество
президент рф
певица
подарок
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Популярная певица узбекской эстрады Озода показала поклонникам ценный подарок, который якобы подарил ей президент России. Артистка выложила в Instagram видео с золотыми часами на элегантном кожаном ремешке."Сейчас мне вручили классный подарок. У него есть даже паспорт", — говорит Озода.Подписчики сразу же начали в комментариях поздравлять артистку. Среди них оказалась и певица Райхон: "Поздравляю", — написала Ганиева.Как выяснилось, это часы из популярного российского интернет-магазина, который использует имя главы России в качестве бренда. Их цена 26 400 рублей (около 345 долларов). Корпус сделан из нержавеющей стали, ремешок — из кожи. Гарантировать работу механизма производитель готов в течение одного года.Известно, что Озода недавно выступала на новогоднем гала-концерте "Дружба народов Центральной Азии", который проходил в Кремлевском дворце.Видео с выступления певица узбекской эстрады также выложила в Instagram. Ее концертный номер прошел в сопровождении балета Аллы Духовой "Тодес".
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президент рф, певица, подарок
Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео
17:50 19.01.2022 (обновлено: 19:51 19.01.2022)
Что за подарок получила певица Озода, выдав его за президентский, и от кого он на самом деле — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Популярная певица узбекской эстрады Озода показала поклонникам ценный подарок, который якобы подарил ей президент России.
Артистка выложила в Instagram
видео с золотыми часами на элегантном кожаном ремешке.
"Сейчас мне вручили классный подарок. У него есть даже паспорт", — говорит Озода.
Подписчики сразу же начали в комментариях поздравлять артистку. Среди них оказалась и певица Райхон: "Поздравляю", — написала Ганиева.
Как выяснилось, это часы из популярного российского интернет-магазина, который использует имя главы России в качестве бренда. Их цена 26 400 рублей (около 345 долларов). Корпус сделан из нержавеющей стали, ремешок — из кожи. Гарантировать работу механизма производитель готов в течение одного года.
Известно, что Озода недавно выступала на новогоднем гала-концерте "Дружба народов Центральной Азии", который проходил в Кремлевском дворце.
Видео с выступления певица узбекской эстрады также выложила в Instagram. Ее концертный номер прошел в сопровождении балета Аллы Духовой "Тодес".