https://uz.sputniknews.ru/20220119/pevitsa-ozoda-pokazala-lyuksovyy-podarok-ot-prezidenta-rossii--video-22278769.html

Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео

Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео

Что за подарок получила певица Озода, выдав его за президентский, и от кого он на самом деле — читайте в материале.

2022-01-19T17:50+0500

2022-01-19T17:50+0500

2022-01-19T19:51+0500

общество

президент рф

певица

подарок

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Популярная певица узбекской эстрады Озода показала поклонникам ценный подарок, который якобы подарил ей президент России. Артистка выложила в Instagram видео с золотыми часами на элегантном кожаном ремешке."Сейчас мне вручили классный подарок. У него есть даже паспорт", — говорит Озода.Подписчики сразу же начали в комментариях поздравлять артистку. Среди них оказалась и певица Райхон: "Поздравляю", — написала Ганиева.Как выяснилось, это часы из популярного российского интернет-магазина, который использует имя главы России в качестве бренда. Их цена 26 400 рублей (около 345 долларов). Корпус сделан из нержавеющей стали, ремешок — из кожи. Гарантировать работу механизма производитель готов в течение одного года.Известно, что Озода недавно выступала на новогоднем гала-концерте "Дружба народов Центральной Азии", который проходил в Кремлевском дворце.Видео с выступления певица узбекской эстрады также выложила в Instagram. Ее концертный номер прошел в сопровождении балета Аллы Духовой "Тодес".

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президент рф, певица, подарок