https://uz.sputniknews.ru/20220119/pochemu-kontent-telekanala-sevimli-vzyali-pod-strogiy-kontrol--video-22266033.html

Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео

Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео

Ситуацию взяли под контроль в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

2022-01-19T10:35+0500

2022-01-19T10:35+0500

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общество

телеканал

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В эфире телеканала Sevimli прошла трансляция сериала, в котором были показаны сцены с попыткой изнасилования девушки. Этот эпизод вызвал резонанс среди пользователей сети "Интернет". В соцсетях люди начали оставлять осуждающие комментарии. Ситуацию взяли под контроль в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента. В организации заявили, что по данному факту будет проведено предварительное расследование. В настоящее время назначена экспертиза.Читайте также:"Плохая девушка": на узбекском ТВ выступили против рваных джинсов >>У тебя есть борода - я скажу тебе нет: чиновник возмущен узбекским ТВ >>

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