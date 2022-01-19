https://uz.sputniknews.ru/20220119/pochemu-kontent-telekanala-sevimli-vzyali-pod-strogiy-kontrol--video-22266033.html
Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
Ситуацию взяли под контроль в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.
2022-01-19T10:35+0500
2022-01-19T10:35+0500
2022-01-19T10:42+0500
общество
телеканал
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В эфире телеканала Sevimli прошла трансляция сериала, в котором были показаны сцены с попыткой изнасилования девушки. Этот эпизод вызвал резонанс среди пользователей сети "Интернет". В соцсетях люди начали оставлять осуждающие комментарии. Ситуацию взяли под контроль в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента. В организации заявили, что по данному факту будет проведено предварительное расследование. В настоящее время назначена экспертиза.Читайте также:"Плохая девушка": на узбекском ТВ выступили против рваных джинсов >>У тебя есть борода - я скажу тебе нет: чиновник возмущен узбекским ТВ >>
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Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
10:35 19.01.2022 (обновлено: 10:42 19.01.2022)
Непристойный эпизод из телесериала вызвал резонанс среди пользователей сети "Интернет". В соцсетях люди начали оставлять осуждающие комментарии.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В эфире телеканала Sevimli прошла трансляция сериала, в котором были показаны сцены с попыткой изнасилования девушки. Этот эпизод вызвал резонанс среди пользователей сети "Интернет". В соцсетях люди начали оставлять осуждающие комментарии.
Ситуацию взяли под контроль в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента. В организации заявили
, что по данному факту будет проведено предварительное расследование. В настоящее время назначена экспертиза.