https://uz.sputniknews.ru/20220119/saida-mirziyoeva-vyskazalas-ob-eticheskoy-sostavlyayuschey-uzbekskogo-kino-22273224.html

Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино

Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино

По словам Мирзиёевой, жители Узбекистана не должны видеть на телеэкране откровенную халтуру. Сериалы и фильмы не должны культивировать неравенство между женщинами и мужчинами.

2022-01-19T14:57+0500

2022-01-19T14:57+0500

2022-01-19T15:06+0500

общество

кино

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева жестко высказалась на своем Telegram-канале об этической составляющей узбекских сериалов.Поводом стал непристойный эпизод из телесериала "Sabria" на канале "Севимли", который попал в Интернет и вызвал негодование у пользователей социальных сетей. По словам Мирзиёевой, в сериале дается полная и точная инструкция по принятию наркотиков и при этом не проиллюстрирован никакой вывод.Самое неприятное и отталкивающее, подчеркивает замглавы Фонда, — это сцены насилия над женщинами. А еще приводится "выход из ситуации" — самоубийство. Она потребовала от творческих людей перестать создавать откровенную халтуру и призвала художественные советы и ответственные организации оценить такой контент с точки зрения закона и этики.

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2022

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кино, саида мирзиёева