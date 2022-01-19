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https://uz.sputniknews.ru/20220119/saida-mirziyoeva-vyskazalas-ob-eticheskoy-sostavlyayuschey-uzbekskogo-kino-22273224.html
Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино
Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино
По словам Мирзиёевой, жители Узбекистана не должны видеть на телеэкране откровенную халтуру. Сериалы и фильмы не должны культивировать неравенство между женщинами и мужчинами.
2022-01-19T14:57+0500
2022-01-19T15:06+0500
общество
кино
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева жестко высказалась на своем Telegram-канале об этической составляющей узбекских сериалов.Поводом стал непристойный эпизод из телесериала "Sabria" на канале "Севимли", который попал в Интернет и вызвал негодование у пользователей социальных сетей. По словам Мирзиёевой, в сериале дается полная и точная инструкция по принятию наркотиков и при этом не проиллюстрирован никакой вывод.Самое неприятное и отталкивающее, подчеркивает замглавы Фонда, — это сцены насилия над женщинами. А еще приводится "выход из ситуации" — самоубийство. Она потребовала от творческих людей перестать создавать откровенную халтуру и призвала художественные советы и ответственные организации оценить такой контент с точки зрения закона и этики.
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кино, саида мирзиёева

Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино

14:57 19.01.2022 (обновлено: 15:06 19.01.2022)
Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
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По словам Мирзиёевой, жители Узбекистана не должны видеть на телеэкране откровенную халтуру. Сериалы и фильмы не должны культивировать неравенство между женщинами и мужчинами.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева жестко высказалась на своем Telegram-канале об этической составляющей узбекских сериалов.
Поводом стал непристойный эпизод из телесериала "Sabria" на канале "Севимли", который попал в Интернет и вызвал негодование у пользователей социальных сетей.
Не буду говорить о художественной составляющей, ее там просто нет. И я более чем уверена, что среди создателей сериала нет ни одной женщины. Потому что столько ненависти к женщинам в сценарии я не видела ни в одном фильме.
Саида Мирзиёева на открытии форума женщин-предпринимательниц - Sputnik Узбекистан
Саида Мирзиёева
Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
По словам Мирзиёевой, в сериале дается полная и точная инструкция по принятию наркотиков и при этом не проиллюстрирован никакой вывод.
Самое неприятное и отталкивающее, подчеркивает замглавы Фонда, — это сцены насилия над женщинами. А еще приводится "выход из ситуации" — самоубийство.
Мы прилагаем невероятные усилия для того, чтобы равноправие полов, уважение к женщине стали нормой в нашем социуме. На каждом из нас, кто владеет аудиторией, лежит огромная ответственность за слово. Но такие сериалы тормозят развитие гендерного равенства.
Саида Мирзиёева на открытии форума женщин-предпринимательниц - Sputnik Узбекистан
Саида Мирзиёева
Заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Она потребовала от творческих людей перестать создавать откровенную халтуру и призвала художественные советы и ответственные организации оценить такой контент с точки зрения закона и этики.
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