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https://uz.sputniknews.ru/20220119/tashkent-prismatrivaetsya-k-opytu-rossii-dlya-uluchsheniya-obschestvennogo-transporta-22284681.html
Ташкент присматривается к опыту России для улучшения общественного транспорта
Ташкент присматривается к опыту России для улучшения общественного транспорта
После этого опыт столицы будет применен при совершенствовании общественного транспорта всех областных центров с учетом численности населения и специфики развития.
2022-01-19T21:25+0500
2022-01-19T21:30+0500
общество
ташкент
транспорт
опыт
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президенту Узбекистана презентовали проекты по развитию общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте. Среди них представлен и российский опыт, который можно применить в узбекской столице.Как сообщает пресс-служба Мирзиёева, презентация прошла в среду. Какие именно российские наработки представили главе государства — не сообщается. Уточняется, что вместе с ними может быть применен и опыт Германии.Проблема транспортной инфраструктуры для столицы Узбекистана стоит весьма остро. Как отмечается, изношенность автобусного парка, закрытие центральных автостанций, неэффективное соединение маршрутов создали ряд неудобств жителям.За последние пять лет население Ташкента увеличилось на 300 тысяч человек, расширилась ее территория. На фоне этого на городских улицах не хватает 393 автобусов. Из-за дорожных пробок интервал движения общественного транспорта увеличивается до 30 минут в часы пик.При этом в Ташкенте показатель пользования личным авто составляет 79 процентов. Соответственно, уровень использования общественного транспорта — всего 21 процент.Отмечается, что в этом году планируется внедрить систему управления дорожным движением на 200 перекрестках, построить 2 путепровода, 180 километров пешеходных и велосипедных дорожек, создать парковочные места на две тысячи автомобилей.Также в этом году будет обновлено 35 процентов автобусного парка. Для этого планируется закупить 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое. Указано на необходимость создания станций зарядки с учетом роста количества электромобилей на дорогах столицы.На презентации отмечена важность увеличения доли частного сектора в этой сфере. По мнению главы государства, ее необходимо развивать на основе государственно-частного партнерства.Министерству транспорта и хокимияту Ташкента поручено пересмотреть концепцию развития общественного транспорта столицы и провести ее широкое общественное обсуждение.Подчеркнуто, что опыт столицы и научный подход будет применен при совершенствовании общественного транспорта всех областных центров с учетом их численности, мест работы и проживания населения и специфики развития.
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ташкент, транспорт, опыт

Ташкент присматривается к опыту России для улучшения общественного транспорта

21:25 19.01.2022 (обновлено: 21:30 19.01.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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После этого опыт столицы будет применен при совершенствовании общественного транспорта всех областных центров с учетом численности населения и специфики развития.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президенту Узбекистана презентовали проекты по развитию общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте. Среди них представлен и российский опыт, который можно применить в узбекской столице.
Как сообщает пресс-служба Мирзиёева, презентация прошла в среду. Какие именно российские наработки представили главе государства — не сообщается. Уточняется, что вместе с ними может быть применен и опыт Германии.

"В ходе презентации представлены также возможности развития общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ташкенте на основе научного обоснованного опыта Германии и России", — говорится в сообщении.

Проблема транспортной инфраструктуры для столицы Узбекистана стоит весьма остро. Как отмечается, изношенность автобусного парка, закрытие центральных автостанций, неэффективное соединение маршрутов создали ряд неудобств жителям.
За последние пять лет население Ташкента увеличилось на 300 тысяч человек, расширилась ее территория. На фоне этого на городских улицах не хватает 393 автобусов. Из-за дорожных пробок интервал движения общественного транспорта увеличивается до 30 минут в часы пик.
При этом в Ташкенте показатель пользования личным авто составляет 79 процентов. Соответственно, уровень использования общественного транспорта — всего 21 процент.

"Количество автомобилей в Ташкенте растет на 15 процентов в год, в сутки по городу передвигается до 800 тысяч автомобилей. В столице более 500 крупных перекрестков, большинство из которых имеют низкую пропускную способность. Дороги плохо приспособлены для пешеходов и велосипедной езды. Вследствие этого, а также низкой культуры движения участились дорожно-транспортные происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что в этом году планируется внедрить систему управления дорожным движением на 200 перекрестках, построить 2 путепровода, 180 километров пешеходных и велосипедных дорожек, создать парковочные места на две тысячи автомобилей.
Также в этом году будет обновлено 35 процентов автобусного парка. Для этого планируется закупить 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое. Указано на необходимость создания станций зарядки с учетом роста количества электромобилей на дорогах столицы.
На презентации отмечена важность увеличения доли частного сектора в этой сфере. По мнению главы государства, ее необходимо развивать на основе государственно-частного партнерства.
Министерству транспорта и хокимияту Ташкента поручено пересмотреть концепцию развития общественного транспорта столицы и провести ее широкое общественное обсуждение.
Подчеркнуто, что опыт столицы и научный подход будет применен при совершенствовании общественного транспорта всех областных центров с учетом их численности, мест работы и проживания населения и специфики развития.
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