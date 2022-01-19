https://uz.sputniknews.ru/20220119/uchenye-smogli-izmerit-udovletvorennost-jiznyu-22263228.html
Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
Теперь каждый человек может оценить, насколько полноценно он прожил жизнь или какой-то ее этап.
2022-01-19T07:30+0500
2022-01-19T07:30+0500
2022-01-19T07:30+0500
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ученые
жизнь
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Исследователи из Цюрихского университета создали тест, благодаря которому человек может сам оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь, сообщает РИА Новости.Ученые пытались найти основные критерии удовлетворенности своей жизнью у человека и способ количественной оценки этих критериев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.Тест представляет собой своего рода матрицу, в которой оцениваются девять основных аспектов жизни человека, таких как реализация потенциала, верность себе, уникальный след, оставленный в мире, достижение целей, приносящих чувство удовлетворения и другие.При этом, по словам ученых, эта модель — не эгоцентричная, она основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью.Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной — одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, жизнь
Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
Теперь каждый человек может оценить, насколько полноценно он прожил жизнь или какой-то ее этап.
Исследователи из Цюрихского университета создали тест, благодаря которому человек может сам оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь, сообщает РИА Новости.
Ученые пытались найти основные критерии удовлетворенности своей жизнью у человека и способ количественной оценки этих критериев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
Тест представляет собой своего рода матрицу, в которой оцениваются девять основных аспектов жизни человека, таких как реализация потенциала, верность себе, уникальный след, оставленный в мире, достижение целей, приносящих чувство удовлетворения и другие.
"В начале нового года или вступая во вторую половину жизни, люди естественным образом подводят итоги и смотрят вперед, чтобы определить свои приоритеты для следующей главы в жизни", — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора Дорис Бауманн.
При этом, по словам ученых, эта модель — не эгоцентричная, она основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью.
"Между счастьем и удовлетворением действительно есть разница. Последнее длится долго и исходит из ощущения целостности и адекватности, признания ценности себя, окружающей жизни и своего значения", - подчеркивают исследователи.
Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной — одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья.