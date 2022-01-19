https://uz.sputniknews.ru/20220119/uchenye-smogli-izmerit-udovletvorennost-jiznyu-22263228.html

Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью

Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью

Теперь каждый человек может оценить, насколько полноценно он прожил жизнь или какой-то ее этап.

2022-01-19T07:30+0500

2022-01-19T07:30+0500

2022-01-19T07:30+0500

это интересно

ученые

жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1093/19/10931910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9895389df1350cc8e25eb04ee9526de.jpg

Исследователи из Цюрихского университета создали тест, благодаря которому человек может сам оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь, сообщает РИА Новости.Ученые пытались найти основные критерии удовлетворенности своей жизнью у человека и способ количественной оценки этих критериев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.Тест представляет собой своего рода матрицу, в которой оцениваются девять основных аспектов жизни человека, таких как реализация потенциала, верность себе, уникальный след, оставленный в мире, достижение целей, приносящих чувство удовлетворения и другие.При этом, по словам ученых, эта модель — не эгоцентричная, она основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью.Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной — одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, жизнь