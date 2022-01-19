Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220119/uchenye-smogli-izmerit-udovletvorennost-jiznyu-22263228.html
Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
Теперь каждый человек может оценить, насколько полноценно он прожил жизнь или какой-то ее этап.
2022-01-19T07:30+0500
2022-01-19T07:30+0500
это интересно
ученые
жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1093/19/10931910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9895389df1350cc8e25eb04ee9526de.jpg
Исследователи из Цюрихского университета создали тест, благодаря которому человек может сам оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь, сообщает РИА Новости.Ученые пытались найти основные критерии удовлетворенности своей жизнью у человека и способ количественной оценки этих критериев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.Тест представляет собой своего рода матрицу, в которой оцениваются девять основных аспектов жизни человека, таких как реализация потенциала, верность себе, уникальный след, оставленный в мире, достижение целей, приносящих чувство удовлетворения и другие.При этом, по словам ученых, эта модель — не эгоцентричная, она основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью.Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной — одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1093/19/10931910_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_dd3c986712c7e90eb43439d35e8e3800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ученые, жизнь

Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью

07:30 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки
Девушки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Теперь каждый человек может оценить, насколько полноценно он прожил жизнь или какой-то ее этап.
Исследователи из Цюрихского университета создали тест, благодаря которому человек может сам оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь, сообщает РИА Новости.
Ученые пытались найти основные критерии удовлетворенности своей жизнью у человека и способ количественной оценки этих критериев. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
Тест представляет собой своего рода матрицу, в которой оцениваются девять основных аспектов жизни человека, таких как реализация потенциала, верность себе, уникальный след, оставленный в мире, достижение целей, приносящих чувство удовлетворения и другие.
"В начале нового года или вступая во вторую половину жизни, люди естественным образом подводят итоги и смотрят вперед, чтобы определить свои приоритеты для следующей главы в жизни", — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора Дорис Бауманн.
При этом, по словам ученых, эта модель — не эгоцентричная, она основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью.
"Между счастьем и удовлетворением действительно есть разница. Последнее длится долго и исходит из ощущения целостности и адекватности, признания ценности себя, окружающей жизни и своего значения", - подчеркивают исследователи.
Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной — одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:43Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
11:35Перевал снова открыт
11:16В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
11:06Видео: как ЕАЭС повысит продажи узбекских авто - мнение экономиста
11:00Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео
10:35Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео
10:30Узбекистан и Таджикистан снимут совместный фильм об Алишере Навои
10:02Жители Тбилиси дарят зверям зоопарка чичилаки — фото
10:00В Узбекистане продолжается строительный бум
09:30Перевал Тахтакарача временно закрыли для движения
09:28В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы
08:59Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
08:50Белорусский посол госпитализирован в Москве
08:30Почему российские рейсы не смогли вылететь в аэропорт Ургенча
08:20Экс-сотрудник спецслужб рассказал, где "рванёт" после Донбасса — видео
07:30Ученые смогли измерить удовлетворенность жизнью
07:00Чем кофе полезен для мужчин и женщин
ВчераВосточный гороскоп для Козы (Овцы) – 2022: самый подробный прогноз
ВчераВолчья Луна: как выглядит самое необычное полнолуние года - фото
ВчераЧем россиян восхищает Ташкент – видео