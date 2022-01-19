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Узбекских производителей обязали перейти на госязык
Узбекских производителей обязали перейти на госязык
В республике многие поставщики и производители товаров, в том числе зарубежные, уже используют узбекский язык на упаковке и в инструкциях, однако данная норма не была закреплена законодательно.
2022-01-19T19:51+0500
2022-01-19T19:51+0500
общество
узбекский язык
законодательство
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Поставщиков и производителей в Узбекистане обязали указывать информацию о товарах и услугах на государственном языке. Соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей подписал президент Шавкат Мирзиёев.Законодательная (нижняя) палата республики приняла их еще в октябре 2021 года. Спустя месяц их одобрил сенат. Данные правила также распространяются на информацию о правилах торговли и оказании услуг.Отмечается, что она может быть представлена не только на узбекском, но и на других языках. В настоящее время в республике многие поставщики и производители товаров, в том числе зарубежные, уже используют узбекский язык на упаковке и в инструкциях, однако данная норма не была закреплена законодательно. В информационной службе сената Узбекистана РИА Новости пояснили, что ее принятие послужит повышению значимости государственного языка в жизни граждан.Поправки вступают в силу спустя три месяца после публикации документа, то есть – 19 апреля 2022 года. Закон "О государственном языке" принят в Узбекистане 21 октября 1989 года. В 1995 году закон был принят в новой редакции, которая устанавливала требование вести работу в органах госвласти и управления, а также предприятиях и организациях на узбекском языке. Законом также гарантируется возможность гражданам страны беспрепятственного изучения и использования родного языка, в частности, в сфере получения образования, обращения в государственные органы, доступа к правовой и иной информации, а также делового оборота. С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают требование знания узбекского языка для получения гражданства республики.
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узбекский язык, законодательство

Узбекских производителей обязали перейти на госязык

19:51 19.01.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В республике многие поставщики и производители товаров, в том числе зарубежные, уже используют узбекский язык на упаковке и в инструкциях, однако данная норма не была закреплена законодательно.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Поставщиков и производителей в Узбекистане обязали указывать информацию о товарах и услугах на государственном языке. Соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Законодательная (нижняя) палата республики приняла их еще в октябре 2021 года. Спустя месяц их одобрил сенат. Данные правила также распространяются на информацию о правилах торговли и оказании услуг.
Отмечается, что она может быть представлена не только на узбекском, но и на других языках.
В настоящее время в республике многие поставщики и производители товаров, в том числе зарубежные, уже используют узбекский язык на упаковке и в инструкциях, однако данная норма не была закреплена законодательно.
В информационной службе сената Узбекистана РИА Новости пояснили, что ее принятие послужит повышению значимости государственного языка в жизни граждан.
Поправки вступают в силу спустя три месяца после публикации документа, то есть – 19 апреля 2022 года.
Закон "О государственном языке" принят в Узбекистане 21 октября 1989 года. В 1995 году закон был принят в новой редакции, которая устанавливала требование вести работу в органах госвласти и управления, а также предприятиях и организациях на узбекском языке.
Законом также гарантируется возможность гражданам страны беспрепятственного изучения и использования родного языка, в частности, в сфере получения образования, обращения в государственные органы, доступа к правовой и иной информации, а также делового оборота.
С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают требование знания узбекского языка для получения гражданства республики.
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