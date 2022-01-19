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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Ситуация в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-kazaxstane-predprinyata-gibridnaya-terroristicheskaya-ataka---mid-rossii-22270577.html
В Казахстане предпринята "гибридная террористическая атака" - МИД России
В Казахстане предпринята "гибридная террористическая атака" - МИД России
Конечной целью боевиков, устроивших беспорядки в Казахстане, был государственный переворот, заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.
2022-01-19T13:18+0500
2022-01-19T13:18+0500
ситуация в казахстане
мид рф
казахстан
теракт
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Конечной целью беспорядков в Казахстане был насильственный захват власти, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.По мнению дипломата, "мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти".Кроме того, по данным правоохранительных органов Казахстана среди зачинщиков беспорядков были иностранцы и боевики, получившие опыт в зарубежных странах и "горячих точках".Между тем, ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия международному терроризму. Опыт миротворческой операции в Казахстане будет проанализирован, чтобы в дальнейшем принимать превентивные меры в случае повторения подобных "сюжетов" в других государствах Организации, отметил дипломат.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
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мид рф, казахстан, теракт

В Казахстане предпринята "гибридная террористическая атака" - МИД России

13:18 19.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Конечной целью боевиков, устроивших беспорядки в Казахстане, был государственный переворот, заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Конечной целью беспорядков в Казахстане был насильственный захват власти, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
По мнению дипломата, "мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти".
Кроме того, по данным правоохранительных органов Казахстана среди зачинщиков беспорядков были иностранцы и боевики, получившие опыт в зарубежных странах и "горячих точках".
"Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом", - отметил дипломат. - Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот".
Между тем, ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия международному терроризму. Опыт миротворческой операции в Казахстане будет проанализирован, чтобы в дальнейшем принимать превентивные меры в случае повторения подобных "сюжетов" в других государствах Организации, отметил дипломат.
"Совместно с казахстанскими партнерами и нашими союзниками по ОДКБ опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ", - сказал он.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.
Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
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