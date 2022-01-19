https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-kazaxstane-predprinyata-gibridnaya-terroristicheskaya-ataka---mid-rossii-22270577.html

В Казахстане предпринята "гибридная террористическая атака" - МИД России

В Казахстане предпринята "гибридная террористическая атака" - МИД России

Конечной целью боевиков, устроивших беспорядки в Казахстане, был государственный переворот, заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

2022-01-19T13:18+0500

2022-01-19T13:18+0500

2022-01-19T13:18+0500

ситуация в казахстане

мид рф

казахстан

теракт

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Конечной целью беспорядков в Казахстане был насильственный захват власти, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.По мнению дипломата, "мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти".Кроме того, по данным правоохранительных органов Казахстана среди зачинщиков беспорядков были иностранцы и боевики, получившие опыт в зарубежных странах и "горячих точках".Между тем, ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия международному терроризму. Опыт миротворческой операции в Казахстане будет проанализирован, чтобы в дальнейшем принимать превентивные меры в случае повторения подобных "сюжетов" в других государствах Организации, отметил дипломат.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на другие города, в том числе Алматы: там начались беспорядки.Было введено чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, началась контртеррористическая операция.Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

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мид рф, казахстан, теракт