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В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста
В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста
Соцагенты намерены прекратить протесты, когда власти полностью выполнят их требования.
2022-01-19T12:31+0500
2022-01-19T12:33+0500
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грузия
протесты
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. У здания Минздрава в Тбилиси несколько десятков социальных работников министерства здравоохранения Грузии второй день продолжают акцию протеста. Они требуют встречи с главой госструктуры Зурабом Азарашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Агентство социального обслуживания объявило 16 января, что заработная плата соцагентов по всей территории Грузии будет повышена в среднем на 60% с февраля этого года. Известно, что повышение затронет 998 работников. Однако участники акции требуют от властей повышения зарплаты на 100% и улучшения условий труда.Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Мы требуем достойную зарплату", "Мы не рабы", "Адекватный оклад за проделанную работу".Участвуют в акции и отказываются выходить на работу до 400 сотрудников агентства. Они намерены прекратить протесты только тогда, когда власти полностью выполнят их требования.В настоящее время зарплата соцагентов достигает 250 лари (около $80), которую планируется поднять до 400 лари ( около $130). У старших социальных агентов оплата труда чуть больше - 500 лари ( около $180), ее хотят увеличить до 700 лари (около $230).Помимо этого, за заполненную декларацию во время визитов социальным агентам будут выплачивать 10 лари (около $3 долларов) вместо 6 лари (около $2 долларов).В Минздраве пояснили, что заработная плата социального агента включает в себя две составляющие – фиксированный оклад и выработку. Повышение коснется обоих компонентов. К тому же с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Читайте также:"Президент криминалов!": акция протеста в Грузии - видео &gt;&gt;Грузия разглядела в "цветных революционерах" угрозу для государства &gt;&gt;
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грузия, протесты

В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста

12:31 19.01.2022 (обновлено: 12:33 19.01.2022)
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкТбилиси
Тбилиси - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Соцагенты намерены прекратить протесты, когда власти полностью выполнят их требования.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. У здания Минздрава в Тбилиси несколько десятков социальных работников министерства здравоохранения Грузии второй день продолжают акцию протеста. Они требуют встречи с главой госструктуры Зурабом Азарашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Агентство социального обслуживания объявило 16 января, что заработная плата соцагентов по всей территории Грузии будет повышена в среднем на 60% с февраля этого года. Известно, что повышение затронет 998 работников. Однако участники акции требуют от властей повышения зарплаты на 100% и улучшения условий труда.

"В первую очередь, мы просим встречи с министром здравоохранения. Что касается других требований, то это ежегодный пересмотр зарплаты в соответствии с уровнем инфляции, а также возмещение затрат на проезд - об этом ничего не сказано в заявлении. Также мы хотим страховку", — сказал протестующий Давид Умсарашвили.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Мы требуем достойную зарплату", "Мы не рабы", "Адекватный оклад за проделанную работу".
Участвуют в акции и отказываются выходить на работу до 400 сотрудников агентства. Они намерены прекратить протесты только тогда, когда власти полностью выполнят их требования.
В настоящее время зарплата соцагентов достигает 250 лари (около $80), которую планируется поднять до 400 лари ( около $130). У старших социальных агентов оплата труда чуть больше - 500 лари ( около $180), ее хотят увеличить до 700 лари (около $230).
Помимо этого, за заполненную декларацию во время визитов социальным агентам будут выплачивать 10 лари (около $3 долларов) вместо 6 лари (около $2 долларов).
В Минздраве пояснили, что заработная плата социального агента включает в себя две составляющие – фиксированный оклад и выработку. Повышение коснется обоих компонентов. К тому же с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.
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