https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-tbilisi-sotsrabotniki-vyshli-na-aktsiyu-protesta-22269183.html

В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста

В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста

Соцагенты намерены прекратить протесты, когда власти полностью выполнят их требования.

2022-01-19T12:31+0500

2022-01-19T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. У здания Минздрава в Тбилиси несколько десятков социальных работников министерства здравоохранения Грузии второй день продолжают акцию протеста. Они требуют встречи с главой госструктуры Зурабом Азарашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Агентство социального обслуживания объявило 16 января, что заработная плата соцагентов по всей территории Грузии будет повышена в среднем на 60% с февраля этого года. Известно, что повышение затронет 998 работников. Однако участники акции требуют от властей повышения зарплаты на 100% и улучшения условий труда.Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Мы требуем достойную зарплату", "Мы не рабы", "Адекватный оклад за проделанную работу".Участвуют в акции и отказываются выходить на работу до 400 сотрудников агентства. Они намерены прекратить протесты только тогда, когда власти полностью выполнят их требования.В настоящее время зарплата соцагентов достигает 250 лари (около $80), которую планируется поднять до 400 лари ( около $130). У старших социальных агентов оплата труда чуть больше - 500 лари ( около $180), ее хотят увеличить до 700 лари (около $230).Помимо этого, за заполненную декларацию во время визитов социальным агентам будут выплачивать 10 лари (около $3 долларов) вместо 6 лари (около $2 долларов).В Минздраве пояснили, что заработная плата социального агента включает в себя две составляющие – фиксированный оклад и выработку. Повышение коснется обоих компонентов. К тому же с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Читайте также:"Президент криминалов!": акция протеста в Грузии - видео >>Грузия разглядела в "цветных революционерах" угрозу для государства >>

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