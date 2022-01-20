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Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22
Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22
На Зимних Олимпийских играх в Пекине Узбекистан представит единственный спортсмен – горнолыжник Комилжон Тухтаев. О своих ожиданиях от предстоящих игр он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik.
2022-01-20T12:11+0500
2022-01-20T12:12+0500
спорт
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине уже 4 февраля. На них Узбекистан представит 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев. В настоящее время спортсмен готовится к своей второй Олимпиаде, тренируясь на горнолыжных склонах в Италии. Он выступит в двух дисциплинах – спецслаломе и гигантском слаломе.О процессе подготовки к соревнованиям Тухтаев рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.Комилжон признается: выступать на Олимпийских играх одному – достаточно печально, потому что нет командного духа, который помогает, поддерживает и, конечно же, придает сил.В данном случае, говорит спортсмен, шансов на победу очень мало. Но Комилжон приложит все усилия, чтобы выступить достойно. Потому что соревноваться с топовыми спортсменами из стран-лидеров по зимним видам спорта – задача очень сложная.В Европе Тухтаев тренируется уже четвертый месяц."Этого, конечно, не вполне достаточно, чтобы выиграть, – рассказывает Комилжон. – Задача на Олимпийских играх состоит в том, чтобы обыграть все азиатские страны. Если мы победим – это будет чудо, потому что шансов мало".Это уже вторая Олимпиада опытного спортсмена. На прошлых Олимпийских играх в корейском Пхенчхане узбекистанского горнолыжника дисквалифицировали. И хотя звучит это достаточно устрашающе, на самом деле Комилжон не смог до конца финишировать. Вот что он сам рассказал об инциденте корреспонденту Sputnik.По его мнению, необходимо создавать все условия для конкуренции среди спортсменов внутри страны. Необходима инфраструктура для развития зимних видов спорта, должно быть много спортсменов и, конечно, специалистов."Когда у нас будет конкуренция внутри страны, то и с другими странами нам конкурировать будет легче", – заключил Комилжон Тухтаев.
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олимпиада

Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22

12:11 20.01.2022 (обновлено: 12:12 20.01.2022)
© vk.com / Камиль ТухтаевКамиль Тухтаев
Камиль Тухтаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© vk.com / Камиль Тухтаев
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Эксклюзив
На Зимних Олимпийских играх в Пекине Узбекистан представит единственный спортсмен – горнолыжник Комилжон Тухтаев. О своих ожиданиях от предстоящих игр он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине уже 4 февраля. На них Узбекистан представит 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев. В настоящее время спортсмен готовится к своей второй Олимпиаде, тренируясь на горнолыжных склонах в Италии. Он выступит в двух дисциплинах – спецслаломе и гигантском слаломе.
О процессе подготовки к соревнованиям Тухтаев рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Комилжон признается: выступать на Олимпийских играх одному – достаточно печально, потому что нет командного духа, который помогает, поддерживает и, конечно же, придает сил.
"Конечно среди нас, спортсменов сборной, есть чувство нормального соперничества, но направлено оно, скорее, на наших коллег из других стран. Мы же больше всего поддерживаем друг друга, и это не может не способствовать победе", – комментирует свое одиночное во всех смыслах участие в Олимпиаде Комилжон Тухтаев.
В данном случае, говорит спортсмен, шансов на победу очень мало. Но Комилжон приложит все усилия, чтобы выступить достойно. Потому что соревноваться с топовыми спортсменами из стран-лидеров по зимним видам спорта – задача очень сложная.
В Европе Тухтаев тренируется уже четвертый месяц.
"Этого, конечно, не вполне достаточно, чтобы выиграть, – рассказывает Комилжон. – Задача на Олимпийских играх состоит в том, чтобы обыграть все азиатские страны. Если мы победим – это будет чудо, потому что шансов мало".
Это уже вторая Олимпиада опытного спортсмена. На прошлых Олимпийских играх в корейском Пхенчхане узбекистанского горнолыжника дисквалифицировали. И хотя звучит это достаточно устрашающе, на самом деле Комилжон не смог до конца финишировать. Вот что он сам рассказал об инциденте корреспонденту Sputnik.
"Слалом – это такая дисциплина, где часто сходят с дистанции, много недоездов. И если спортсмен не доехал до конца дистанции, то пишут либо не финишировал, либо дисквалифицирован. Даже если проехал мимо ворот. В моем случае было именно так: я просто пропустил ворота, никаких страшных нарушений у меня не было. Это просто соревновательный момент", – рассказывает Комилжон.
По его мнению, необходимо создавать все условия для конкуренции среди спортсменов внутри страны. Необходима инфраструктура для развития зимних видов спорта, должно быть много спортсменов и, конечно, специалистов.
"Когда у нас будет конкуренция внутри страны, то и с другими странами нам конкурировать будет легче", – заключил Комилжон Тухтаев.
Горнолыжник Камиль Тухтаев на Олимпиаде - Sputnik Узбекистан
Комилжон Тухтаев

Спортсмен родился 30 октября 1997 года в городе Янгиобад Ташкентской области.

Он имеет опыт выступления в международных соревнованиях: в 2015 году участвовал в чемпионате мира в Бивер-Крик (США), в 2017 году — в чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария).

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