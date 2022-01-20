https://uz.sputniknews.ru/20220120/esli-my-pobedim--eto-budet-chudo-gornolyjnik-komiljon-tuxtaev-ob-olimpiade-22-22292755.html

Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22

Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22

На Зимних Олимпийских играх в Пекине Узбекистан представит единственный спортсмен – горнолыжник Комилжон Тухтаев. О своих ожиданиях от предстоящих игр он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik.

2022-01-20T12:11+0500

2022-01-20T12:11+0500

2022-01-20T12:12+0500

спорт

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине уже 4 февраля. На них Узбекистан представит 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев. В настоящее время спортсмен готовится к своей второй Олимпиаде, тренируясь на горнолыжных склонах в Италии. Он выступит в двух дисциплинах – спецслаломе и гигантском слаломе.О процессе подготовки к соревнованиям Тухтаев рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.Комилжон признается: выступать на Олимпийских играх одному – достаточно печально, потому что нет командного духа, который помогает, поддерживает и, конечно же, придает сил.В данном случае, говорит спортсмен, шансов на победу очень мало. Но Комилжон приложит все усилия, чтобы выступить достойно. Потому что соревноваться с топовыми спортсменами из стран-лидеров по зимним видам спорта – задача очень сложная.В Европе Тухтаев тренируется уже четвертый месяц."Этого, конечно, не вполне достаточно, чтобы выиграть, – рассказывает Комилжон. – Задача на Олимпийских играх состоит в том, чтобы обыграть все азиатские страны. Если мы победим – это будет чудо, потому что шансов мало".Это уже вторая Олимпиада опытного спортсмена. На прошлых Олимпийских играх в корейском Пхенчхане узбекистанского горнолыжника дисквалифицировали. И хотя звучит это достаточно устрашающе, на самом деле Комилжон не смог до конца финишировать. Вот что он сам рассказал об инциденте корреспонденту Sputnik.По его мнению, необходимо создавать все условия для конкуренции среди спортсменов внутри страны. Необходима инфраструктура для развития зимних видов спорта, должно быть много спортсменов и, конечно, специалистов."Когда у нас будет конкуренция внутри страны, то и с другими странами нам конкурировать будет легче", – заключил Комилжон Тухтаев.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

олимпиада