https://uz.sputniknews.ru/20220120/glavy-uzbekistana-i-turkmenistana-dovolny-kooperatsionnymi-protsessami-22307401.html

Главы Узбекистана и Туркменистана довольны кооперационными процессами

Главы Узбекистана и Туркменистана довольны кооперационными процессами

Президенты провели телефонный разговор и обменялись также мнениями по региональной повестке. Обсужден график предстоящих встреч и мероприятий.

2022-01-20T20:46+0500

2022-01-20T20:46+0500

2022-01-20T20:46+0500

политика

узбекистан

туркменистан

президент

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, с удовлетворением отметили успешную реализацию проектов кооперации.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, стороны отметили, что эти проекты способствует устойчивому росту показателей взаимной торговли, расширению масштабов практического взаимодействия в области промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта.Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов рассмотрели вопросы укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнули важность кардинального расширения многопланового сотрудничества.Президенты также обменялись мнениями по региональной повестке и аспектам взаимодействия в рамках многосторонних структур. Обсужден график предстоящих встреч и мероприятий.Реализацию новых совместных проектов кооперации в понедельник Мирзиёев обсуждал с вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который приехал для этого в Ташкент.Речь шла о проектах в сфере промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства. Также стороны говорили об использованию транзитного потенциала двух государств.

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