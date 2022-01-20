https://uz.sputniknews.ru/20220120/goryachaya-liniya-i-bot-protiv-korruptsii-22291959.html
"Горячая линия" и бот против коррупции
"Горячая линия" и бот против коррупции
Сообщившим о коррупции в президентских школах гарантируют анонимность.
2022-01-20T11:50+0500
2022-01-20T11:50+0500
2022-01-20T11:50+0500
общество
горячая линия
коррупция
бот
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Агентство Президентских образовательных учреждений призывает граждан сообщать о фактах коррупции в подведомственных школах. Такое объявление опубликовала пресс-служба агентства в своем Telegram-канале.В систему президентских образовательных учреждений входитСообщить о фактах коррупции можно с помощью Telegram-бота или по телефону "горячей линии" (71) 207 40 48. Агентство гарантирует, что личность заявителя останется в тайне.Читайте также: В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
горячая линия, коррупция, бот
"Горячая линия" и бот против коррупции
Сообщившим о коррупции в президентских школах гарантируют анонимность.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik.
Агентство Президентских образовательных учреждений призывает граждан сообщать о фактах коррупции в подведомственных школах. Такое объявление опубликовала пресс-служба агентства в своем Telegram-канале
.
В систему президентских образовательных учреждений входит
3 специализированные школы (им. Аль-Хорезми, им. Абу Али ибн Сино и им. Мирзо Улугбека)
Университет "Новый Узбекистан"
Центр педагогического мастерства и международной оценки.
Сообщить о фактах коррупции можно с помощью Telegram-бота или по телефону "горячей линии" (71) 207 40 48. Агентство гарантирует, что личность заявителя останется в тайне.