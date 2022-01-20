https://uz.sputniknews.ru/20220120/goryachaya-liniya-i-bot-protiv-korruptsii-22291959.html

"Горячая линия" и бот против коррупции

"Горячая линия" и бот против коррупции

Сообщившим о коррупции в президентских школах гарантируют анонимность.

2022-01-20T11:50+0500

2022-01-20T11:50+0500

2022-01-20T11:50+0500

общество

горячая линия

коррупция

бот

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Агентство Президентских образовательных учреждений призывает граждан сообщать о фактах коррупции в подведомственных школах. Такое объявление опубликовала пресс-служба агентства в своем Telegram-канале.В систему президентских образовательных учреждений входитСообщить о фактах коррупции можно с помощью Telegram-бота или по телефону "горячей линии" (71) 207 40 48. Агентство гарантирует, что личность заявителя останется в тайне.Читайте также: В Кашкадарье врач лишился свободы из-за взятки

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горячая линия, коррупция, бот