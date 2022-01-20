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https://uz.sputniknews.ru/20220120/kak-dolgo-v-gorax-uzbekistana-budet-lavinoopasno--prognozy-i-sroki-22307210.html
Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки
Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки
Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.
2022-01-20T20:15+0500
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общество
узбекистан
горы
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Накануне с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.Опасения подтвердили и в Узгидрометцентре. Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.Читайте также:Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео &gt;&gt;Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео &gt;&gt;
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Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки

20:15 20.01.2022
© Sputnik Амир Исаев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога
Автомобильная дорога - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Sputnik Амир Исаев
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Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Накануне с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.
Опасения подтвердили и в Узгидрометцентре. Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.
Чимганские горы

Урочище Чимганского хребта является популярной в Узбекистане зоной отдыха.

Туристический горнолыжный комплекс Чимган расположен в 85 км от Ташкента.

В декабре 2018 года в результате схода лавины там погибли три сноубордиста.

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