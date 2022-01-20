https://uz.sputniknews.ru/20220120/kak-dolgo-v-gorax-uzbekistana-budet-lavinoopasno--prognozy-i-sroki-22307210.html

Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки

Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки

Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.

2022-01-20T20:15+0500

2022-01-20T20:15+0500

2022-01-20T20:15+0500

общество

узбекистан

горы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/1b/15879170_0:176:2621:1650_1920x0_80_0_0_45c05e9e3e75237b5f9ef5180e725289.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Накануне с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.Опасения подтвердили и в Узгидрометцентре. Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.Читайте также:Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, горы