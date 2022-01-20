Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Накануне с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.Опасения подтвердили и в Узгидрометцентре. Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.Читайте также:Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Накануне с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.
Опасения подтвердили и в Узгидрометцентре. Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей соблюдать меры предосторожности в этот период.
Чимганские горы
Урочище Чимганского хребта является популярной в Узбекистане зоной отдыха.
Туристический горнолыжный комплекс Чимган расположен в 85 км от Ташкента.
В декабре 2018 года в результате схода лавины там погибли три сноубордиста.