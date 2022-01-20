https://uz.sputniknews.ru/20220120/na-chto-potracheny-sredstva-fonda-vakf-22287354.html

На что потрачены средства фонда "Вакф"?

На что потрачены средства фонда "Вакф"?

Фонд получает деньги за счет благотворительности, закята, пожертвования спонсоров и партнеров. Куда идут эти средства? Об этом — в обзоре.

2022-01-20T10:02+0500

2022-01-20T10:02+0500

2022-01-20T10:05+0500

общество

фонд

фонд "вакф"

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Куда фонд "Вакф" направляет средства, которые к нему поступают? Об этом рассказал руководитель информационной службы фонда Саидаброр Умаров.Так, в 2021 году организация направила на благотворительность более 69 миллиардов сумов:Кроме того фонд помог малообеспеченным нуждающимся гражданам (более 6,8 миллиарда сумов), инвалидам (3,6 миллиарда сумов), а также жителям, чьи дома были повреждены в результате пожаров (90 миллионов сумов).На производство чистой питьевой воды для населения фонд израсходовал более 290 миллионов сумов. В период пандемии фонд материально поддержал религиозных деятелей и преподавателей, студентов и технических работников религиозных образовательных учреждений. На это было выделено 10 миллиардов сумов.Новый проект "Поддержка Вакф" поддержал предпринимательские инициативы 103 семей, нуждающиеся в социальной помощи и имеющие навыки в области кондитерства, шитья и ремесленничества. Они получили необходимое оборудование и были обеспечены рабочими местами.Общественный благотворительный фонд "Вакф" был создан в апреле 2018 года. Он финансирует работы, связанные со строительством, ремонтом и реконструкцией мечетей, святых мест паломничества, а также оказывает материальную и духовную поддержку нуждающихся слоев населения.Источниками доходов организации являются деньги, полученные за счет благотворительности, закята, пожертвования спонсоров и партнеров.Читайте также:В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар" >>В мечетях Ташкента появились инфокиоски для внесения пожертвований >>

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