https://uz.sputniknews.ru/20220120/na-chto-potracheny-sredstva-fonda-vakf-22287354.html
На что потрачены средства фонда "Вакф"?
На что потрачены средства фонда "Вакф"?
Фонд получает деньги за счет благотворительности, закята, пожертвования спонсоров и партнеров. Куда идут эти средства? Об этом — в обзоре.
2022-01-20T10:02+0500
2022-01-20T10:02+0500
2022-01-20T10:05+0500
общество
фонд
фонд "вакф"
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Куда фонд "Вакф" направляет средства, которые к нему поступают? Об этом рассказал руководитель информационной службы фонда Саидаброр Умаров.Так, в 2021 году организация направила на благотворительность более 69 миллиардов сумов:Кроме того фонд помог малообеспеченным нуждающимся гражданам (более 6,8 миллиарда сумов), инвалидам (3,6 миллиарда сумов), а также жителям, чьи дома были повреждены в результате пожаров (90 миллионов сумов).На производство чистой питьевой воды для населения фонд израсходовал более 290 миллионов сумов. В период пандемии фонд материально поддержал религиозных деятелей и преподавателей, студентов и технических работников религиозных образовательных учреждений. На это было выделено 10 миллиардов сумов.Новый проект "Поддержка Вакф" поддержал предпринимательские инициативы 103 семей, нуждающиеся в социальной помощи и имеющие навыки в области кондитерства, шитья и ремесленничества. Они получили необходимое оборудование и были обеспечены рабочими местами.Общественный благотворительный фонд "Вакф" был создан в апреле 2018 года. Он финансирует работы, связанные со строительством, ремонтом и реконструкцией мечетей, святых мест паломничества, а также оказывает материальную и духовную поддержку нуждающихся слоев населения.Источниками доходов организации являются деньги, полученные за счет благотворительности, закята, пожертвования спонсоров и партнеров.Читайте также:В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар" >>В мечетях Ташкента появились инфокиоски для внесения пожертвований >>
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фонд, фонд "вакф"
На что потрачены средства фонда "Вакф"?
10:02 20.01.2022 (обновлено: 10:05 20.01.2022)
Фонд получает деньги за счет благотворительности, закята, пожертвования спонсоров и партнеров. Куда идут эти средства - читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Куда фонд "Вакф" направляет средства, которые к нему поступают? Об этом рассказал
руководитель информационной службы фонда Саидаброр Умаров.
Так, в 2021 году организация направила на благотворительность более 69 миллиардов сумов:
на финансирование деятельности религиозных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров было выделено 1,1 миллиарда сумов;
на материальную и социальную поддержку профессорско-преподавательского состава и учащихся религиозных образовательных учреждений — 5,6 миллиарда сумов;
на зарплаты работников мечетей и паломнических объектов потрачено 36,8 миллиарда сумов, а на строительство мечетей —
свыше 932,9 миллиона сумов.
Кроме того фонд помог малообеспеченным нуждающимся гражданам (более 6,8 миллиарда сумов), инвалидам (3,6 миллиарда сумов), а также жителям, чьи дома были повреждены в результате пожаров (90 миллионов сумов).
На производство чистой питьевой воды для населения фонд израсходовал более 290 миллионов сумов.
В течение года для районов с дефицитом питьевой воды были построены 79 артезианских и башенных водных сооружений, в том числе 76 — в Каракалпакстане, два — в Кашкадарьинской области, одно — в Сурхандарьинской.
В период пандемии фонд материально поддержал религиозных деятелей и преподавателей, студентов и технических работников религиозных образовательных учреждений. На это было выделено 10 миллиардов сумов.
Новый проект "Поддержка Вакф" поддержал предпринимательские инициативы 103 семей, нуждающиеся в социальной помощи и имеющие навыки в области кондитерства, шитья и ремесленничества. Они получили необходимое оборудование и были обеспечены рабочими местами.
Общественный благотворительный фонд "Вакф" был создан в апреле 2018 года. Он финансирует работы, связанные со строительством, ремонтом и реконструкцией мечетей, святых мест паломничества, а также оказывает материальную и духовную поддержку нуждающихся слоев населения.
Источниками доходов организации являются деньги, полученные за счет благотворительности, закята, пожертвования спонсоров и партнеров.