https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-sozdaetsya-obschestvennyy-fond-vatandoshlar-20055741.html
В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар"
В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар"
Фонд создается для консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг исторической родины, поддержки общественных объединений, созданных ими, а... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T18:17+0500
2021-08-12T18:17+0500
2021-08-12T18:22+0500
общество
мид узбекистана
постановление
соотечественники
общественный фонд “ватандошлар”
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О создании общественного фонда "Ватандошлар", сообщает информационное агентство МИД страны "Дунё".Деятельность Фонда "Соотечественники" осуществляется по следующим основным направлениям:Фонд будет заниматься поддержкой мероприятий, направленных на сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций за рубежом, и оказывать практическую помощь в продвижении и популяризации научного, культурного и традиционного наследия Узбекистана, организацией культурно-просветительских мероприятий для соотечественников, практической помощью в создании национальных культурных центров Узбекистана за рубежом.Организация имеет право привлекать заинтересованные государственные и негосударственные некоммерческие организации, а также спонсоров для выполнения возложенных на нее задач.Фонд финансируется за счет средств, полученных от государственных субсидий и государственных социальных заказов, выделяемых учредителями, спонсорства и пожертвований, иностранных и международных организаций, грантов зарубежных стран.В качестве первоначальных средств будет выделено пять миллиардов сумов из резервного фонда Кабинета министров.Также, согласно документу, проживающие за рубежом соотечественники приравниваются к гражданам Узбекистана по условиям приема на учебу и обучения в высших образовательных учреждениях страны.Фонд будет размещаться в здании Министерства иностранных дел с правом временного бесплатного пользования до тех пор, пока не будет готово к эксплуатации его отдельное здание.
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https://uz.sputniknews.ru/20210413/vlasti-uzbekistana-pomogut-sootechestvennikam-okazavshimsya-v-trudnoy-situatsii-18306340.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/o-chem-narbaeva-govorila-s-sootechestvennikami-v-moskve-18334553.html
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мид узбекистана, постановление, соотечественники, общественный фонд “ватандошлар”
В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар"
18:17 12.08.2021 (обновлено: 18:22 12.08.2021)
Фонд создается для консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг исторической родины, поддержки общественных объединений, созданных ими, а также мероприятий по сохранению и развитию узбекского языка, культуры и традиций за границей.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана подписал постановление "О создании общественного фонда "Ватандошлар", сообщает
информационное агентство МИД страны "Дунё".
Деятельность Фонда "Соотечественники" осуществляется по следующим основным направлениям:
налаживание и развитие сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, и созданными ими общественными объединениями;
содействие защите их прав и свобод на основе общепризнанных правовых кодексов и норм международного права, законов стран проживания и международных договоров Республики Узбекистан;
материальная и социальная поддержка соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом, в установленном порядке, оказание им информационной и правовой помощи и так далее.
Фонд будет заниматься поддержкой мероприятий, направленных на сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций за рубежом, и оказывать практическую помощь в продвижении и популяризации научного, культурного и традиционного наследия Узбекистана, организацией культурно-просветительских мероприятий для соотечественников, практической помощью в создании национальных культурных центров Узбекистана за рубежом.
Организация имеет право привлекать заинтересованные государственные и негосударственные некоммерческие организации, а также спонсоров для выполнения возложенных на нее задач.
Фонд финансируется за счет средств, полученных от государственных субсидий и государственных социальных заказов, выделяемых учредителями, спонсорства и пожертвований, иностранных и международных организаций, грантов зарубежных стран.
В качестве первоначальных средств будет выделено пять миллиардов сумов из резервного фонда Кабинета министров.
Также, согласно документу, проживающие за рубежом соотечественники приравниваются к гражданам Узбекистана по условиям приема на учебу и обучения в высших образовательных учреждениях страны.
Фонд будет размещаться в здании Министерства иностранных дел с правом временного бесплатного пользования до тех пор, пока не будет готово к эксплуатации его отдельное здание.