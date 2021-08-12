https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-sozdaetsya-obschestvennyy-fond-vatandoshlar-20055741.html

В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар"

В Узбекистане создается общественный фонд "Ватандошлар"

Фонд создается для консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг исторической родины, поддержки общественных объединений, созданных ими, а... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T18:17+0500

2021-08-12T18:17+0500

2021-08-12T18:22+0500

общество

мид узбекистана

постановление

соотечественники

общественный фонд “ватандошлар”

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О создании общественного фонда "Ватандошлар", сообщает информационное агентство МИД страны "Дунё".Деятельность Фонда "Соотечественники" осуществляется по следующим основным направлениям:Фонд будет заниматься поддержкой мероприятий, направленных на сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций за рубежом, и оказывать практическую помощь в продвижении и популяризации научного, культурного и традиционного наследия Узбекистана, организацией культурно-просветительских мероприятий для соотечественников, практической помощью в создании национальных культурных центров Узбекистана за рубежом.Организация имеет право привлекать заинтересованные государственные и негосударственные некоммерческие организации, а также спонсоров для выполнения возложенных на нее задач.Фонд финансируется за счет средств, полученных от государственных субсидий и государственных социальных заказов, выделяемых учредителями, спонсорства и пожертвований, иностранных и международных организаций, грантов зарубежных стран.В качестве первоначальных средств будет выделено пять миллиардов сумов из резервного фонда Кабинета министров.Также, согласно документу, проживающие за рубежом соотечественники приравниваются к гражданам Узбекистана по условиям приема на учебу и обучения в высших образовательных учреждениях страны.Фонд будет размещаться в здании Министерства иностранных дел с правом временного бесплатного пользования до тех пор, пока не будет готово к эксплуатации его отдельное здание.

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мид узбекистана, постановление, соотечественники, общественный фонд “ватандошлар”