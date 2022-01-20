Олег Басилашвили заразился COVID — как его самочувствие

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Врачи диагностировали коронавирус у народного артиста СССР Олега Басилашвили. Болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит актер."Действительно, у него коронавирус, но симптомов нет, чувствует себя хорошо", — сказали в театре.Ровно год назад артист перенес COVID-19 с госпитализацией в городскую больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга.Читайте также: Михаил Боярский пошел на поправку после заболевания коронавирусом >>
Несмотря на опасный диагноз, 87-летний актер чувствует себя хорошо. Никаких симптомов заболевания у него нет.
ТАШКЕНТ, 20 янв— Sputnik. Врачи диагностировали коронавирус у народного артиста СССР Олега Басилашвили. Болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит актер.
"Действительно, у него коронавирус, но симптомов нет, чувствует себя хорошо", — сказали в театре.
Ровно год назад артист перенес COVID-19 с госпитализацией в городскую больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга.
Олег Басилашвили
Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве.
С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра имени Товстоногова, где является одним из ведущих актеров.
Артист известен своими ролями в фильмах "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Осенний марафон", сериале "Мастер и Маргарита" (2005).