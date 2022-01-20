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Олег Басилашвили заразился COVID — как его самочувствие
Олег Басилашвили заразился COVID — как его самочувствие
Несмотря на опасный диагноз, 87-летний актер чувствует себя хорошо. Никаких симптомов заболевания у него нет.
2022-01-20T18:18+0500
2022-01-20T18:22+0500
в мире
актер
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Врачи диагностировали коронавирус у народного артиста СССР Олега Басилашвили. Болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит актер."Действительно, у него коронавирус, но симптомов нет, чувствует себя хорошо", — сказали в театре.Ровно год назад артист перенес COVID-19 с госпитализацией в городскую больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга.Читайте также: Михаил Боярский пошел на поправку после заболевания коронавирусом &gt;&gt;
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актер, коронавирус covid-19

Олег Басилашвили заразился COVID — как его самочувствие

18:18 20.01.2022 (обновлено: 18:22 20.01.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПразднование 100-летнего юбилея БДТ
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Несмотря на опасный диагноз, 87-летний актер чувствует себя хорошо. Никаких симптомов заболевания у него нет.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Врачи диагностировали коронавирус у народного артиста СССР Олега Басилашвили. Болезнь протекает бессимптомно, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит актер.
"Действительно, у него коронавирус, но симптомов нет, чувствует себя хорошо", — сказали в театре.
Ровно год назад артист перенес COVID-19 с госпитализацией в городскую больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга.
Народный артист СССР Олег Басилашвили - Sputnik Узбекистан
Олег Басилашвили

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве.

С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра имени Товстоногова, где является одним из ведущих актеров.

Артист известен своими ролями в фильмах "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Осенний марафон", сериале "Мастер и Маргарита" (2005).

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