Олег Басилашвили заразился COVID — как его самочувствие

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве.

С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра имени Товстоногова, где является одним из ведущих актеров.

Артист известен своими ролями в фильмах "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Осенний марафон", сериале "Мастер и Маргарита" (2005).