https://uz.sputniknews.ru/20220120/predprinimateli-ojidayut-uluchsheniya-biznes-klimata-22299502.html

Предприниматели ожидают улучшения бизнес-климата

Предприниматели ожидают улучшения бизнес-климата

Показатели бизнес-климата в Узбекистане за последний год значительно выросли.

2022-01-20T16:06+0500

2022-01-20T16:06+0500

2022-01-20T16:06+0500

экономика

узбекистан

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В 2021 году все показатели бизнес-климата оставались на высоком уровне. Среднегодовой сводный индикатор составил 60 пунктов, что на 18 пунктов выше, чем в предыдущем году. Об этом сообщила пресс-служба Центра экономических исследований и реформ.В течение года центр ежемесячно опрашивал более 1000 компаний, прося бизнесменов оценить текущее состояние бизнеса и их ожидания на ближайшие три месяца.По данным центра, в течение всего прошлого года все индикаторы бизнес-климата оставались на высоком уровне. При этом выше всего сводный индикатор был в январе 2021 года – 69 пунктов, а ниже всего в мае – 53 пункта.Вызвано такое снижение было тем, что бизнесмены были обеспокоены падением спроса на товары, поставками сырья и сложностями с водоснабжением.Хотя недостаток осадков с лета 2020 года по апрель 2021 года и февральские заморозки вызвали серьезную обеспокоенность из-за возможной потери урожая, в минувшем году ежемесячно в среднем 46% предпринимателей говорили об улучшающемся спросе на товары и услуги и 26% увеличивали количество работников.В конце декабря сводный индикатор бизнес-климата в Узбекистане составлял 62 пункта (с декабря 2020 года он вырос на 10 пунктов).Весь год представители малого и среднего бизнеса были настроены весьма оптимистично. В среднем в течение года 77% опрошенных ожидали улучшения общего состояния бизнеса в ближайшем будущем. При этом в конце декабря этот показатель составил 82%.Читайте также: Новый Узбекистан: что изменится в стране

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, предприниматели