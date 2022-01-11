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Новый Узбекистан: что изменится в стране
Новый Узбекистан: что изменится в стране
Власти планируют вовлечь молодежь, экспертов, ученых, бизнесменов и трудовых мигрантов, проживающих за рубежом, в проект по масштабному реформированию республики "Новый Узбекистан".
2022-01-11T12:37+0500
2022-01-11T12:37+0500
2022-01-11T12:37+0500
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Власти планируют вовлечь молодежь, экспертов, ученых, бизнесменов и трудовых мигрантов, проживающих за рубежом, в проект по масштабному реформированию республики "Новый Узбекистан", сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека. Отмечается, что проектом предусмотрены меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики. Также намечена поддержка предпринимательства и обеспечение гарантии неприкосновенности частной собственности. К тому же будет организована глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и обеспечено ускоренное развитие регионов республики.Зарплаты, пенсии, пособия: какой будет социальная сфера в новом Узбекистане >>Кроме того, планируется создать гуманное государство, развить свободное гражданское общество, улучшить национальную экономику, внедрить справедливую социальную политику, сформировать человеческий капитал.Помимо этого, ожидается улучшить локальный инвестиционный климат посредством внедрения частного капитала в экономику страны и создания регулируемых государством частных инвестфондов. К тому же будет реализован переход от теневой бухгалтерии к прозрачной, включая скоринг малого и среднего бизнеса. Читайте также: Какие культурные проекты поддержал Алишер Усманов в Узбекистане в 2021 году >>Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества >>
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Новый Узбекистан: что изменится в стране
В рамках проекта будут приняты меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Власти планируют вовлечь молодежь, экспертов, ученых, бизнесменов и трудовых мигрантов, проживающих за рубежом, в проект по масштабному реформированию республики "Новый Узбекистан", сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.
Отмечается, что проектом предусмотрены меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики. Также намечена поддержка предпринимательства и обеспечение гарантии неприкосновенности частной собственности. К тому же будет организована глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и обеспечено ускоренное развитие регионов республики.
Кроме того, планируется создать гуманное государство, развить свободное гражданское общество, улучшить национальную экономику, внедрить справедливую социальную политику, сформировать человеческий капитал.
Помимо этого, ожидается улучшить локальный инвестиционный климат посредством внедрения частного капитала в экономику страны и создания регулируемых государством частных инвестфондов. К тому же будет реализован переход от теневой бухгалтерии к прозрачной, включая скоринг малого и среднего бизнеса.