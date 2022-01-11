https://uz.sputniknews.ru/20220111/novyy-uzbekistan-chto-izmenitsya-v-strane-22140446.html

Новый Узбекистан: что изменится в стране

Новый Узбекистан: что изменится в стране

Власти планируют вовлечь молодежь, экспертов, ученых, бизнесменов и трудовых мигрантов, проживающих за рубежом, в проект по масштабному реформированию республики "Новый Узбекистан".

2022-01-11T12:37+0500

2022-01-11T12:37+0500

2022-01-11T12:37+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Власти планируют вовлечь молодежь, экспертов, ученых, бизнесменов и трудовых мигрантов, проживающих за рубежом, в проект по масштабному реформированию республики "Новый Узбекистан", сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека. Отмечается, что проектом предусмотрены меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики. Также намечена поддержка предпринимательства и обеспечение гарантии неприкосновенности частной собственности. К тому же будет организована глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и обеспечено ускоренное развитие регионов республики.Зарплаты, пенсии, пособия: какой будет социальная сфера в новом Узбекистане >>Кроме того, планируется создать гуманное государство, развить свободное гражданское общество, улучшить национальную экономику, внедрить справедливую социальную политику, сформировать человеческий капитал.Помимо этого, ожидается улучшить локальный инвестиционный климат посредством внедрения частного капитала в экономику страны и создания регулируемых государством частных инвестфондов. К тому же будет реализован переход от теневой бухгалтерии к прозрачной, включая скоринг малого и среднего бизнеса. Читайте также: Какие культурные проекты поддержал Алишер Усманов в Узбекистане в 2021 году >>Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества >>

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