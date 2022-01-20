https://uz.sputniknews.ru/20220120/samarkandskiy-rayon-ischeznet-s-karty-22297255.html
Самаркандский район исчезнет с карты
Самаркандский район исчезнет с карты
Олий Мажлис может принять предложение кабинета министров и серьезно "перекроить" Самаркандскую область и город Самарканд.
2022-01-20T13:59+0500
2022-01-20T13:59+0500
2022-01-20T13:59+0500
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олий мажлис
кабинет министров
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Опубликован проект постановления Сената Олий Мажлиса, согласно которому изменятся административно-территориальные границы районов Самаркандской области и города Самарканда.Предлагается полностью упразднить Самаркандский район как отдельную административную единицу, а его территорию распределить между городом Самаркандом, Пастдаргомским и Тайлакским районами.Так, к территории города предлагается присоединить 17 143 га земли из Самаркандского, а также Акдарьинского, Пастдаргомского и Тайлакского районов.При этом, 1 898 га перейдет от Самаркандского района и города Самарканда к Пастдаргомскому району, и еще 29 283 га земли из Самаркандского района передадут Тайлакскому району.Сам же город Самарканд будет разделен на пять районов: Корасувский, Согдианский, Сиабский, Багишамальский и Марокандский.Административным центром Самаркандской области станет массив Гулобод новообразованного Маракандского района.Читайте также: Как изменятся границы Самарканда - инфографика.
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самарканд, олий мажлис, кабинет министров
Самаркандский район исчезнет с карты
Олий Мажлис может принять предложение кабинета министров и серьезно "перекроить" Самаркандскую область и город Самарканд.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik
. Опубликован проект
постановления Сената Олий Мажлиса, согласно которому изменятся административно-территориальные границы районов Самаркандской области и города Самарканда.
Предлагается полностью упразднить Самаркандский район как отдельную административную единицу, а его территорию распределить между городом Самаркандом, Пастдаргомским и Тайлакским районами.
Так, к территории города предлагается присоединить 17 143 га земли из Самаркандского, а также Акдарьинского, Пастдаргомского и Тайлакского районов.
При этом, 1 898 га перейдет от Самаркандского района и города Самарканда к Пастдаргомскому району, и еще 29 283 га земли из Самаркандского района передадут Тайлакскому району.
Сам же город Самарканд будет разделен на пять районов: Корасувский, Согдианский, Сиабский, Багишамальский и Марокандский.
Административным центром Самаркандской области станет массив Гулобод новообразованного Маракандского района.