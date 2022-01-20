https://uz.sputniknews.ru/20220120/samarkandskiy-rayon-ischeznet-s-karty-22297255.html

Самаркандский район исчезнет с карты

Самаркандский район исчезнет с карты

Олий Мажлис может принять предложение кабинета министров и серьезно "перекроить" Самаркандскую область и город Самарканд.

2022-01-20T13:59+0500

2022-01-20T13:59+0500

2022-01-20T13:59+0500

общество

самарканд

олий мажлис

кабинет министров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/04/16128333_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_ba2a90b737149c8425ef5a979724b55d.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Опубликован проект постановления Сената Олий Мажлиса, согласно которому изменятся административно-территориальные границы районов Самаркандской области и города Самарканда.Предлагается полностью упразднить Самаркандский район как отдельную административную единицу, а его территорию распределить между городом Самаркандом, Пастдаргомским и Тайлакским районами.Так, к территории города предлагается присоединить 17 143 га земли из Самаркандского, а также Акдарьинского, Пастдаргомского и Тайлакского районов.При этом, 1 898 га перейдет от Самаркандского района и города Самарканда к Пастдаргомскому району, и еще 29 283 га земли из Самаркандского района передадут Тайлакскому району.Сам же город Самарканд будет разделен на пять районов: Корасувский, Согдианский, Сиабский, Багишамальский и Марокандский.Административным центром Самаркандской области станет массив Гулобод новообразованного Маракандского района.Читайте также: Как изменятся границы Самарканда - инфографика.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, олий мажлис, кабинет министров