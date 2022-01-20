https://uz.sputniknews.ru/20220120/uzbekistan-vernul-na-rodinu-bolee-300-svoix-trudovyx-migrantov-22297031.html

Узбекистан вернул на родину более 300 своих трудовых мигрантов

Узбекистан вернул на родину более 300 своих трудовых мигрантов

В прошлом году Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана помогло своим соотечественникам за рубежом вернуться на родину, вернуть невыплаченную зарплату, возместить расходы на медобслуживание и другое.

2022-01-20T14:13+0500

2022-01-20T14:13+0500

2022-01-20T14:13+0500

миграция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана помогло вернуться на родину в прошлом году 321 гражданину страны.Такие данные приводит агентство в своем Telegram-канале. Как сообщается, все они попали в трудную жизненную ситуацию, находясь на заработках за границей.Помимо этого, при вмешательстве агентства удалось взыскать с иностранных работодателей невыплаченную узбекистанцам заработную плату и компенсацию на общую сумму 984,1 тысячи долларов.Также сообщается о возмещении расходов на медицинское обслуживание 17 гражданам Узбекистана, получившим тяжелые травмы за рубежом.Свыше 7,5 тысячи узбекистанцев получили единовременную материальную помощь, 358 — временно размещены в общежитиях.Также в минувшем году агентство оказало юридическую помощь 8 811 соотечественникам, осуществляющим трудовую деятельность за рубежом, консультационные услуги получили 295 102 человека, социальную и материальную помощь — свыше 19,5 тысячи.В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около двух миллионов граждан страны, свыше миллиона из них — в России. В большинстве своем — на заработках.Между двумя странами с 2017 года действует соглашение об организованном наборе работников. По данным миграционного ведомства, в январе-октябре в рамках этих договоренностей в Россию выехало более 84,5 тысячи узбекистанцев, в то время как в 2020 году — только 11 тысяч.Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.

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